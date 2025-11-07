Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Sergio Llorente, durante un partido en el Pedro Ferrándiz. HLA ALICANTE

El HLA Alicante no varía su hoja de ruta y renueva a Llorente

El base madrileño seguirá al menos un mes «para garantizar la estabilidad del equipo y la apuesta por la cohesión del grupo»

T. A.

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:38

El HLA Fundación Lucentum y Sergio Llorente han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación por un mes más. El base madrileño seguirá defendiendo la camiseta lucentina tras el consenso entre el jugador, la directiva y el cuerpo técnico. Todas las partes han mostrado su satisfacción por la continuidad de Llorente, que seguirá aportando experiencia y liderazgo en la dirección de juego.

«Desde el club, se valora muy positivamente esta ampliación, que refuerza la estabilidad del equipo y la apuesta por la cohesión del grupo en las próximas semanas de competición», explica el Lucentum en su comunicado.

Por otro lado, el club organiza una nueva edición del Campus de Navidad Lucentum, que se celebrará del 26 al 29 de diciembre de 2025, en horario de 09:00 a 13:30 horas, en el Pabellón Rafa Pastor y en el Centro de Tecnificación. El campus está dirigido a jugadores y jugadoras nacidos entre 2010 y 2019, distribuidos en grupos Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, tanto en categoría masculina como femenina. Las plazas son limitadas a 70 participantes.

Durante cuatro intensas mañanas, los participantes disfrutarán de entrenamientos técnicos y tácticos enfocados a mejorar su rendimiento individual y colectivo, además de actividades de psicomotricidad, competición, y un taller de psicología deportiva orientado al crecimiento personal, la autoconfianza y el manejo de emociones. El campus busca fomentar el baloncesto durante el parón navideño, ofreciendo una actividad educativa, deportiva y social donde el compañerismo y la diversión son protagonistas. Las inscripciones deben realizarse a través de la aplicación Cluber.

Por último, el Lucentum ha lanzado el «Pack Noviembre», una promoción especial con la que los aficionados podrán disfrutar de los dos próximos partidos consecutivos en casa desde siete euros en grada superior y fondos.

Con este pack, los seguidores podrán animar al equipo en los encuentros frente a Palmer Basket Mallorca Palma, que se disputará el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas, y ante Alega Cantabria, que visitará nuestro pabellón el domingo 23 de noviembre a las 12:15 horas.

