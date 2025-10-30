El HLA Alicante no quiere bajar de la nube en Palencia El equipo de Perelló visita este viernes al Super Agropal con la intención de aumentar la buena racha y asentarse en los puestos de cabeza

T. A. Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 15:57

Este viernes 31 de octubre, a las 21:00 horas, el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia será escenario de un nuevo encuentro de la Primera FEB, con el Súper Agropal Palencia recibiendo al HLA Alicante. El conjunto palentino, dirigido por Natxo Lezkano, buscará levantarse tras la ajustada derrota del pasado domingo en Melilla (80-75), mientras que los de Rubén Perelló llegan con la moral alta después de imponerse al Caja Rural CB Zamora en el Pedro Ferrándiz.

Los morados afrontan el encuentro con la intención de recuperar sensaciones y aprovechar el impulso del público palentino. En Melilla mostraron momentos de buen juego, pero su falta de acierto exterior (18% en triples) y los errores en los tiros libres (35%) acabaron pesando en el resultado.

El Pabellón Municipal de Deportes, donde Palencia suele crecerse, puede ser clave. El equipo confía en el empuje de su afición para sumar una victoria que refuerce su confianza y consolide el proyecto de Lezkano en esta Primera FEB.

El HLA Alicante llega al duelo en uno de sus mejores momentos de la temporada. La victoria ante CB Zamora ha reforzado el ánimo de un grupo que combina talento, experiencia y equilibrio en todas sus líneas.

En la pintura, Kevin Larsen se ha convertido en el referente indiscutible del equipo (79 puntos y 102 de valoración en LR siendo MVP en la última jornada), mientras que en el perímetro destacan Jordan Walker y Alejandro Jordà, con promedios altos y liderazgo ofensivo. A su favor, los alicantinos presentan un excelente 80% en tiros libres y dominan el rebote con 162 capturas.

El partido de este viernes promete un enfrentamiento de estilos contrastados. Palencia intentará imponer su físico y juego interior, con Armus y Vrankic como pilares en la zona, mientras que Alicante buscará abrir la pista, mover el balón y castigar desde el perímetro. La batalla en la dirección entre Alec Wintering y Jordan Walker puede ser una de las claves del encuentro.

El encuentro entre Súper Agropal Palencia y HLA Alicante se presenta como uno de los platos fuertes de la jornada en la Primera FEB. Dos equipos con aspiraciones ambiciosas, dos entrenadores experimentados y dos estilos distintos que prometen ofrecer un gran espectáculo en una noche de baloncesto intenso.

Palencia quiere reaccionar y hacer de su pabellón un fortín. Alicante, en cambio, busca confirmar su buena racha y dar un golpe de autoridad lejos de casa. Todo está listo para un choque que medirá carácter, ritmo y ambición en una de las canchas más calientes del campeonato.