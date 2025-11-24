El HLA Alicante se va al parón desatado La Primera FEB descansa una semana por las ventanas FIBA y el equipo de Perelló saca pecho de su balance 7-1

El HLA Alicante se va al parón de las ventanas FIBA desatado. El balance de siete victorias y una derrota invita a soñar y cada semana se reafirma que este equipo de Rubén Perelló va muy en serio en su objetivo de pelear por el ascenso a la ACB.

HLA Alicante consiguió una victoria convincente sobre Grupo Alega Cantabria por 101-90 en un partido disputado en el Pabellón Pedro Ferrándiz ante 3.451 espectadores. Los locales mostraron un gran nivel ofensivo y mantuvieron el control del encuentro de principio a fin, apoyados en una destacada actuación colectiva y en la eficacia de jugadores clave como Kevin Larsen y Jordan Walker.

El encuentro comenzó con un ritmo alto, en el que ambos equipos intercambiaron golpes y demostraron acierto desde el perímetro. HLA Alicante logró mantener una ligera ventaja gracias a su agresividad en la pintura y a la buena circulación de balón. Kevin Larsen asumió el protagonismo en los primeros minutos, aportando puntos importantes y generando espacios para sus compañeros.

Tras el paso por vestuarios, HLA Alicante mantuvo la intensidad, sumando puntos en transiciones rápidas y aprovechando errores del rival. Mike Torres y Jordan Walker lideraron el juego ofensivo, mientras que Kevin Larsen continuó generando peligro cerca del aro y desde el perímetro, donde firmo un 100% de acierto con tres triples lanzados. Grupo Alega Cantabria mostró resistencia y logró puntos importantes desde el perímetro, pero no pudo frenar la ofensiva de los locales, que llegaron al último cuarto con una ventaja clara.

En los minutos finales, Alicante controló el partido con buena defensa y aprovechamiento de los tiros libres. A pesar de los intentos de los visitantes por acercarse, la diferencia se mantuvo, lo que permitió al equipo dirigido por Rubén Perelló cerrar el encuentro con un marcador de 101-90 y celebrar un triunfo muy trabajado.

Con este triunfo, HLA Alicante consolida su posición en la tabla y refuerza la confianza de cara a los próximos encuentros, demostrando que su juego colectivo y su efectividad en ataque son claves para competir al más alto nivel. Larsen llegó a los 42 puntos de valoración gracias a sus 28 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 7 faltas recibidas.