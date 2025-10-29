El baloncesto rompe barreras sociales en Colonia Requena El proyecto Lucentum Zona Norte democratiza el acceso al deporte e integra a las familias migrantes

La Fundación Lucentum y el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante han puesto en marcha «Lucentum Zona Norte», un proyecto que utiliza el baloncesto como herramienta de integración y transformación social en el barrio de Colonia Requena, Alicante. La iniciativa busca democratizar el acceso al deporte y generar un impacto positivo en la infancia y adolescencia.

En su fase piloto, el proyecto logró que el 63,3% de las participantes fueran niñas y que el 90% de los menores provinieran de familias migrantes, destacando su éxito en romper barreras sociales.

En la jornada inaugural, que tuvo lugar este martes en las pistas de baloncesto de la Calle del Cuarzo, se realizaron juegos deportivos, con merienda, y los niños y niñas se pudieron inscribir en las actividades del proyecto.

La jornada busca dar a conocer la iniciativa, fomentar la participación de niños y niñas y promover la inclusión social en el barrio. «Con Lucentum Zona Norte, el baloncesto se convierte en mucho más que un deporte: es una herramienta de integración, equidad y cohesión social para toda la comunidad», explica el club en un comunicado.

Por su parte, el Lucentum ha renovado su acuerdo de colaboración con Proyecto Hombre. El club colaborará con la organización social aportando invitaciones para los partidos del equipo, con el objetivo de promover el deporte como una alternativa saludable frente a la adicción.

Con esta iniciativa, el club alicantino busca contribuir a la inclusión y desestigmatización de las personas que participan en los programas de Proyecto Hombre, reafirmando así su compromiso con la sociedad y los valores del deporte.

