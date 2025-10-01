Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Uno de los vestidos de la diseñadora, con obras de Sorolla. TA

Vestidos que también son obras de arte

La exposición 'Sorolla, moda y sostenibilidad' llega al Espacio Séneca de la mano de la diseñadora Alba García

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:35

La exposición 'Sorolla, moda y sostenibilidad', que llega al Espacio Séneca este jueves 2 de octubre hasta el 16 de octubre, consta de ocho trajes inspirados en la vida y obra del pintor valenciano elaborados con tejidos reciclados de lino y algodón y pintados a mano. Para cada diseño, Alba García ha tomado como referencia obras icónicas seleccionadas por el historiador David Gutiérrez. Los diseños se completan con complementos realizados en cuero de pescado reciclado recogido en playas del Mediterráneo.

Los trajes los han pintado a mano aprendices de las Escuelas de Artesanos, Salesianos San Juan Bosco, la Universitat Politècnica de València (UPV) y siete artistas profesionales: Toni López, Daniel González, Alberto Ruslan, Nieves Puente, Rosana MarL, María Fragoso y Nacho Climent. La Escuela Superior de Diseño de Valencia (EASD) se ha encargado de confeccionar los tocados y sombreros a juego con cada diseño.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La muestra se despedirá el jueves 16 de octubre con el taller de faltriqueras, las pequeñas bolsas de tela, parte esencial de la indumentaria tradicional alicantina. El taller se desarrollará de 18 a 20 horas y se puede participar desde los 10 años. La inscripción se realizará en Espacio Séneca el mismo día a las 17.45 horas. Limitado al aforo de la actividad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo
  2. 2 Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar
  3. 3 Vandalizan un instituto en Alicante y se dejan los patinetes dentro
  4. 4 Estos son los municipios de Alicante donde más ha llovido este martes
  5. 5 Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación
  6. 6 Espectacular manga marina en el interior del Mediterráneo visible desde Alicante
  7. 7 La alerta por lluvias devuelve la pesadilla a Alicante: 28 años de la peor riada en la ciudad
  8. 8 El Ayuntamiento de Alicante derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica
  9. 9 Adiós a una «deuda histórica» con la UA y la UMH: el nuevo plan de financiación asegura sueldos, nuevos contratos y reformas de infraestructuras
  10. 10 Alicante recuperará su costa olvidada con las obras de restauración ecológica de Agua Amarga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vestidos que también son obras de arte

Vestidos que también son obras de arte