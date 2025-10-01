Vestidos que también son obras de arte La exposición 'Sorolla, moda y sostenibilidad' llega al Espacio Séneca de la mano de la diseñadora Alba García

La exposición 'Sorolla, moda y sostenibilidad', que llega al Espacio Séneca este jueves 2 de octubre hasta el 16 de octubre, consta de ocho trajes inspirados en la vida y obra del pintor valenciano elaborados con tejidos reciclados de lino y algodón y pintados a mano. Para cada diseño, Alba García ha tomado como referencia obras icónicas seleccionadas por el historiador David Gutiérrez. Los diseños se completan con complementos realizados en cuero de pescado reciclado recogido en playas del Mediterráneo.

Los trajes los han pintado a mano aprendices de las Escuelas de Artesanos, Salesianos San Juan Bosco, la Universitat Politècnica de València (UPV) y siete artistas profesionales: Toni López, Daniel González, Alberto Ruslan, Nieves Puente, Rosana MarL, María Fragoso y Nacho Climent. La Escuela Superior de Diseño de Valencia (EASD) se ha encargado de confeccionar los tocados y sombreros a juego con cada diseño.

La muestra se despedirá el jueves 16 de octubre con el taller de faltriqueras, las pequeñas bolsas de tela, parte esencial de la indumentaria tradicional alicantina. El taller se desarrollará de 18 a 20 horas y se puede participar desde los 10 años. La inscripción se realizará en Espacio Séneca el mismo día a las 17.45 horas. Limitado al aforo de la actividad.