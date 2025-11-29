'Zoom' recuerda el estreno de «Jesucristo Superstar» en su 50 aniversario El programa de investigación de À Punt muestra en dos capítulos cómo consiguió el artista de Alcoy que se estrenara el primer musical español

Todo Alicante Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:20 Comenta Compartir

Este lunes 1 de diciembre a las 22:45 horas, Zoom ofrece el segundo capítulo del reportaje 50 años de Jesucristo Superstar. En el próximo programa de investigación de À Punt asistiremos al estreno del musical desde todos los ángulos del teatro.

El espacio presentado por Jose Sáez nos transportará en el mes de junio de 1975, cuando se convocaron por radio los castings de Jesucristo Superstar. Más de 1.200 personas se presentaron. Incluso un joven Antonio Banderas, que fue rechazado.

Y si encontrar a los protagonistas no fue una tarea fácil, mucho menos lo fue gestionar la censura. Era el año 1975 y el régimen de Franco empezaba a morir pero la represión continuaba. Sabremos cómo funcionaba la censura en el último año de la dictadura y cómo pudieron superarla para estrenar Jesuscristo Superstar. Además, conoceremos que tuvieron que hacer una función sólo para los censores. ¿Qué aspectos les resultaron escandalosos? ¿Qué tuvieron que cambiar para poder estrenar el musical?

Y por si luchar contra la censura no era ya suficiente, el proyecto de Camilo Sesto tuvo que hacer frente a otras amenazas, como la de los Guerrilleros de Cristo Rey, un grupo de extrema derecha que sembraron el terror durante el final del franquismo y gran parte de la Transición.

La primera función se realizó el 6 de noviembre de 1975, pero ya había sido retrasada en varias ocasiones por las autoridades franquistas. El motivo: la inminente muerte del dictador, que murió solo 14 días después del estreno.

Jesucristo Superstar es una adaptación de los Evangelios y el argumento se centra en los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret. El musical se convirtió en un referente y en un auténtico éxito de público que abrió la puerta de los musicales en España.

Temas

Investigación