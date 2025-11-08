'Zoom' analiza la absolución del único acusado del caso Sala y los riesgos de los jurados populares El programa de investigación de À Punt examina el veredicto que tenía que determinar si Miguel López era o no culpable del asesinato de su suegra

Miguel López, acusado del asesinato de su suegra y luego absuelto, durante el juicio por el 'caso Sala'.

El programa 'Zoom' de À Punt ofrece la última parte del análisis del 'caso Sala' este lunes 10 de noviembre a las 22:30 horas. El crimen de María de Carmen Martí, la viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM, llamó la atención de los medios de comunicación desde el primer momento: tenía todos los ingredientes para ser noticia y portada. Por esa sobreexposición mediática, el abogado de Miguel López, el yerno de la víctima y único acusado, pidió que el caso fuera enjuiciado por un tribunal profesional, pero no fue así: lo hizo un jurado popular.

Nueve ciudadanos tuvieron que decidir si Miguel López era culpable o no del asesinato de su suegra. En caso de equivocarse, un inocente podía pasar 24 años en la prisión. 'Zoom', presentado por Jose Sáez, indaga si todo el mundo puede ser jurado popular y si quiere esa responsabilidad.

El pasado lunes, 'Zoom' recordó el crimen de Mari Carmen Martínez, y la acusación de Miguel López como causante del asesinato de su suegra. Siguiendo la historia, este lunes repasará como fue aquel juicio.

El programa producido por Secuoya Studios para À Punt resolverá las dudas que surgieron con el caso: ¿Es posible que los miembros del jurado pierdan de vista la presunción de inocencia? ¿Pueden estar influidos por todo el que se haya dicho y escrito? ¿Estaban preparadas esas personas para decidir el futuro del acusado? El episodio descubrirá que el trabajo de un jurado popular no es tan sencillo como parece en la ficción.

Ante la negativa del acusado a declarar, el tribunal popular escuchó a los 95 testigos del juicio. Una de las claves fue determinar la hora del crimen, punto en que los expertos no conseguieron ponerse de acuerdo. Por lo tanto, los nueve ciudadanos del jurado tampoco.

Sin pruebas de ADN, sin rastro de pólvora, sin el arma del crimen, sin imágenes ni testigos del asesinato… El jurado popular llegó a un veredicto que no fue el definitivo. ¿Por qué? ¿Qué se había hecho mal? Zoom lo explica este lunes.

