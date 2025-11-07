Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La ilicitana Irene Illán, una de las protagonistas del programa sobre Costa Rica. TA

'Valencians al món' celebra 200 emisiones esta semana desde Costa Rica

El programa más viajero de À Punt comenzó en 2019 y ha recorrido 50 países, 230 ciudades y 320.000 kilómetros, como dar 34 vueltas al mundo

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:14

el programa 'Valencians al món' está de aniversario esta semana. Cumple 200 programas en antena en la televisión pública valenciana. Desde su estreno en 2019 con un programa dedicado a México, el espacio más viajero de À Punt ha recorrido un largo camino: más de 50 países visitados, 230 ciudades descubiertas y más de 320.000 kilómetros, el equivalente a dar 34 vueltas al mundo.

En este capítulo conmemorativo, que se emitirá el domingo a las 21:30 h con la reportera Cristina Orts, reviviremos el espíritu del programa recordando a los reporteros que lo han hecho posible. Nos contagiaremos de la emoción de reencontrar valencianos por todo el mundo y de la curiosidad por descubrir nuevos paisajes y culturas lejos de nuestra tierra.

Inma Delgado, de Vila-real, lleva trece años viviendo en Costa Rica. Con ella nos bañaremos en las aguas termales del volcán de La Vieja, uno de los parajes más espectaculares de este país situado en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad volcánica y sísmica que rodea el océano. Gracias a esta intensa actividad geotérmica, la zona está llena de fuentes naturales de agua caliente, ricas en minerales y rodeadas de selva tropical.

Laura Martínez, de Elche, reside desde hace ocho años y medio en Costa Rica. Con Laura visitaremos el río Tárcoles, uno de los ecosistemas más impresionantes del país, conocido por su gran biodiversidad. Sus aguas albergan una de las mayores concentraciones de cocodrilos de América Central, y en sus márgenes viven numerosas especies de aves tropicales. Haremos una ruta para contemplarlos de cerca y descubrir cómo conviven en este hábitat único donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor.

Irene Illán, también de Elche, lleva ocho años viviendo en Costa Rica. Irene nos abrirá las puertas del Parque Nacional Manuel Antonio, un auténtico tesoro natural situado en la costa del Pacífico y considerado uno de los espacios con mayor biodiversidad del planeta. Entre playas de arena blanca y frondosos bosques tropicales, podremos observar monos, perezosos y una gran variedad de aves exóticas. Un paraíso donde la selva se encuentra con el mar y donde cada rincón recuerda la riqueza natural de Costa Rica, el país de la «pura vida».

Sonia Contreras, de Benidorm, vive en el país desde hace 22 años, y con ella haremos también parada en Puntarenas, una de las joyas de Costa Rica. Conocida como «la perla del Pacífico», esta ciudad portuaria combina el encanto de un pueblo marinero con la elegancia de un destino turístico de lujo, lleno de resorts, paseos marítimos y vistas espectaculares.

Virginia Vidal, de Valencia, vive en Costa Rica desde hace seis años. Con Virginia, instructora de buceo, nos sumergiremos literalmente en las aguas cristalinas del país. Descubriremos un auténtico paraíso submarino lleno de vida: peces tropicales, corales y tortugas marinas que hacen de Costa Rica uno de los destinos preferidos por los amantes del buceo de todo el mundo.

Vicent Aguilar, de Meliana, lleva 45 años viviendo en Costa Rica y se ha convertido en el valenciano más famoso del país centroamericano. Vicent nos abrirá las puertas de La Lluna de València, el restaurante valenciano más importante y antiguo de Costa Rica, punto de encuentro para los valencianos que allí residen. Allí podremos degustar la auténtica paella con todo el espíritu mediterráneo.

