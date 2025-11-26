Reggaeton Millennial Fest 2026: novedades, confirmaciones y últimas sorpresas El festival sigue desvelando nuevos artistas que actuarán los días 7 y 8 de agosto de 2026 en Alicante,

El Reggaeton Millennial Fest 2026 regresará a Alicante el verano de 2026, los días 7 y 8 de agosto, con un cartel que promete ser el más completo hasta ahora. Tras el éxito de su primera edición, en la que las entradas se agotaron en tiempo récord, el festival se ha consolidado como uno de los grandes eventos musicales del verano alicantino.

La cita ofrecerá dos jornadas consecutivas para que los asistentes puedan revivir los himnos y melodías que definieron su juventud, combinando clásicos internacionales, artistas nacionales y DJs que marcaron la identidad musical de toda una generación.

Entre los artistas confirmados destacan Tito El Bambino, Alexis y Fido, Danny Romero, Dasoul, K-Narias, Xriz, Jay Santos, José De Rico y Kiko Rivera, además del esperado show conjunto de DJ Rajobos & DJ Nev. A estas figuras se suman ahora Buxxi, Crossfire y Saik & Rosendo, conocidos como Los Reyes de la Tarima, consolidando un cartel que promete un viaje musical directo al corazón de los millennials.

El festival mantiene la expectación por dos grandes artistas aún por anunciar, cuyos nombres se revelarán en las próximas semanas. Esta incógnita alimenta la emoción de quienes esperan reencontrarse con los sonidos que marcaron su adolescencia y primera juventud.

Es un festival que va más allá de la música: es un viaje emocional que conecta con los recuerdos de toda una generación. Alexis y Fido, auténticos pioneros del reggaeton, junto a Tito El Bambino, traerán de vuelta los éxitos que acompañaron las mejores fiestas, playlists y radios de hace más de una década. Del lado del electrolatino, artistas como Jay Santos, José De Rico, Danny Romero o Xriz harán sonar de nuevo los ritmos que llenaron discotecas y terrazas, mientras que K-Narias aportará su energía y carisma, capaz de contagiar al público desde el primer acorde.

El festival no solo destaca por su cartel estelar, sino también por su producción renovada. La escenografía está diseñada para evocar los años dorados del reggaeton, con zonas temáticas, efectos visuales y una atmósfera que transformará Alicante en una auténtica cápsula del tiempo musical. Cada rincón del festival promete transportar a los asistentes a los mejores momentos de su vida, desde los primeros conciertos hasta las fiestas con amigos que definieron toda una generación.

La experiencia se completa con una selección de DJs nacionales que garantizarán la continuidad del ritmo y la nostalgia: Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter. Cada uno aportará su sello personal para mantener la pista en movimiento y que nadie pierda el compás de los recuerdos.

Las entradas a precio promocional ya están disponibles por Black Friday y Navidad en la web oficial. Un evento imprescindible para quienes quieren revivir los mejores momentos de su juventud al ritmo de los himnos que marcaron toda una generación, en un festival que celebra la música, la memoria y la energía del reggaeton clásico y el electrolatino.