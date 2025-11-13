Alexis y Fido se suman al Reggaeton Millennial Fest 2026, que volverá a llenar Alicante de ritmo y nostalgia El dúo puertorriqueño encabezará junto a Jay Santos, José De Rico y Xriz una edición que promete revivir los himnos del reggaeton y el electrolatino de los 2000

El Reggaeton Millennial Fest ha vuelto a encender la expectación entre los amantes del género. Tras agotar entradas en su estreno, el festival regresará a Alicante los días 7 y 8 de agosto de 2026 con un cartel que crece y promete dos jornadas históricas.

La organización ha confirmado la incorporación de Alexis y Fido, pioneros mundiales del reggaeton y conocidos por éxitos como '5 Letras', 'Mala Conducta' o 'Una en un millón'. Su presencia refuerza el carácter internacional del evento y anticipa uno de los shows más esperados del verano.

Ampliar Jay Santos, artista confirmado para el próximo Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante. RMF

Junto a ellos también se han anunciado los nombres de Jay Santos, José De Rico y Xriz, tres artistas que marcaron una época con el sonido electrolatino que dominó las pistas durante los 2000 y 2010. Jay Santos traerá su energía urbana con temas como 'Caliente' o 'Dale Morena'; José De Rico revivirá los himnos 'Rayos de sol' y 'Noche de estrellas'; mientras que Xriz aportará el toque romántico con 'Me enamoré' y 'Oye niña'.

Estas incorporaciones se suman a las ya confirmadas de Tito El Bambino, Danny Romero, K-Narias, Kiko Rivera, y al show conjunto de DJ Rajobos y DJ Nev, además de los DJ nacionales Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter.

Con este avance, el Reggaeton Millennial Fest consolida su posición como una cita imprescindible en el calendario musical del verano alicantino. Un encuentro que no solo celebra los grandes himnos de una generación, sino que convierte a Alicante en la capital del ritmo urbano durante un fin de semana de pura nostalgia, luces y perreo.

Festivales de Música