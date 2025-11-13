Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Alexis y Fido, artistas confirmados para el próximo Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante. RMF

Alexis y Fido se suman al Reggaeton Millennial Fest 2026, que volverá a llenar Alicante de ritmo y nostalgia

El dúo puertorriqueño encabezará junto a Jay Santos, José De Rico y Xriz una edición que promete revivir los himnos del reggaeton y el electrolatino de los 2000

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

El Reggaeton Millennial Fest ha vuelto a encender la expectación entre los amantes del género. Tras agotar entradas en su estreno, el festival regresará a Alicante los días 7 y 8 de agosto de 2026 con un cartel que crece y promete dos jornadas históricas.

La organización ha confirmado la incorporación de Alexis y Fido, pioneros mundiales del reggaeton y conocidos por éxitos como '5 Letras', 'Mala Conducta' o 'Una en un millón'. Su presencia refuerza el carácter internacional del evento y anticipa uno de los shows más esperados del verano.

Jay Santos, artista confirmado para el próximo Reggaeton Millennial Fest 2026 en Alicante. RMF

Junto a ellos también se han anunciado los nombres de Jay Santos, José De Rico y Xriz, tres artistas que marcaron una época con el sonido electrolatino que dominó las pistas durante los 2000 y 2010. Jay Santos traerá su energía urbana con temas como 'Caliente' o 'Dale Morena'; José De Rico revivirá los himnos 'Rayos de sol' y 'Noche de estrellas'; mientras que Xriz aportará el toque romántico con 'Me enamoré' y 'Oye niña'.

Estas incorporaciones se suman a las ya confirmadas de Tito El Bambino, Danny Romero, K-Narias, Kiko Rivera, y al show conjunto de DJ Rajobos y DJ Nev, además de los DJ nacionales Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con este avance, el Reggaeton Millennial Fest consolida su posición como una cita imprescindible en el calendario musical del verano alicantino. Un encuentro que no solo celebra los grandes himnos de una generación, sino que convierte a Alicante en la capital del ritmo urbano durante un fin de semana de pura nostalgia, luces y perreo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  3. 3 Locura total por ver a Argentina entrenar en Elche: agotadas las 20.000 invitaciones
  4. 4 Cuenta atrás para la Feria de Navidad de Alicante: fechas y horarios
  5. 5 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década
  6. 6 Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central
  7. 7 El Hércules hace oficial el fichaje de Puch pero no sabe cuándo podrá jugar
  8. 8 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  9. 9 El mercadillo de Babel, en Alicante, cambia de calles por las obras del nuevo parking municipal
  10. 10 La hoguera Ángeles-Felipe Bergé celebra el primer gran mercadillo solidario de la Navidad en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alexis y Fido se suman al Reggaeton Millennial Fest 2026, que volverá a llenar Alicante de ritmo y nostalgia

Alexis y Fido se suman al Reggaeton Millennial Fest 2026, que volverá a llenar Alicante de ritmo y nostalgia