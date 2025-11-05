El programa más longevo de À Punt cumple 1.500 programas

Todo Alicante Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

El concurso Atrapa'm si pots, presentado por Òscar Tramoyeres, cumple este jueves 6 de noviembre la extraordinaria cifra de 1.500 programas diarios emitidos en À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. En la parrilla, de lunes a viernes, a las 15:30 horas.

Con la emisión del capítulo 1.500 de la edición diaria, el programa se consolida como el espacio de entretenimiento más longevo de À Punt. La historia de Atrapa'm si pots empezó el 11 de junio de 2018, un día después del inicio de las emisiones regulares de la cadena. A lo largo de estos más de siete años, el concurso ha evolucionado de la mano de diferentes presentadores: desde el showman y humorista Eugeni Alemany, pasando por la polifacética Carolina Ferre, hasta Òscar Tramoyeres, monologuista de larga trayectoria, que se ha convertido en una de las caras más queridas de la televisión autonómica desde septiembre de 2022.

La emisión del programa 1.500 se produce en uno de los momentos más exitosos del programa. La vitalidad del formato se mantiene intacta y en línea ascendiente. Desde el pasado mas de septiembre, la edición especial «Llegendes» trae de nuevo a competir a los concursantes más recordados, una apuesta que ha tenido un impacto muy positivo en las audiencias. Así, la emisión del 31 de octubre registró un excelente 8% de share y 139.000 espectadores acumulados.

Actualmente, los concursantes compiten por un bote que ronda los 60.000 euros. En su historia, el programa ya ha repartido cerca de 600.000 euros en premios. Destaca el récord de 52.600 euros que consiguió el concursante Martín Civera en junio de 2023. El próximo bote que se entregue será, por tanto, récord del programa y también récord de la cadena.

Además de los 1.500 capítulos diarios, el formato suma 171 programas de fin de semana y 27 grandes especiales de prime time, muchos de ellos caracterizados por invitados famosos y actuaciones musicales que han trasladado a los telespectadores a los universos de Nino Bravo, Camilo Sesto, la música de los 80 o la Ruta Destroy, entre otras. En total, la edición valenciana de este concurso ha llegado a las 1.698 emisiones.

Un formato de concurso muy premiado

Este concurso de éxito producido por València Imagina Televisió (The Mediapro Studio) ha sido reconocido a nivel estatal con el premio Iris de la Academia de la Televisión como Mejor Programa Autonómico 2025 y el premio FesTVal-FORTA en 2025. El formato ha sido adaptado por 11 televisiones autonómicas del estado español y la valenciana se ha consolidado como una de las ediciones más exitosas y veteranas.

Temas

Televisión