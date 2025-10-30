'Terra de festes' (À Punt) visita este viernes Pilar de la Horadada El programa mostrará la riqueza del desfile de carrozas y disfraces que llena este municipio alicantino

P.S. Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 13:17

Pilar de la Horadada será protegonista este viernes en 'Terra de festes', el programa de À Punt que promueve la riqueza cultural y festiva de la Comunidad Valenciana. El espacio televisivo visita cada semana tres localidades y nos acerca todos los detalles de las fiestas patronales y de la gente que participa. Los otros dos municipios protagonistas serán Carcaixent y Ludiente. La emisión será a las 22:30 horas.

Quien asiste a las fiestas en honor de la Virgen de Pilar de la Horadada es la reportera Mari Carmen Montes. También han sufrido la lluvia, pero los organizadores han sabido adaptar los actos para vivirlos al máximo.

El pueblo disfrutará del gran desfile de carrozas y disfraces que llena Pilar de la Horadada de alegría desde la calle Mayor. Cerca de mil personas participan en este acto multitudinario que tiene gran seguimiento por parte de vecinos y visitantes. Colores, música, ilusión… son los ingredientes de una noche mágica donde los participantes (academias locales de baile, asociación local de amas de casa, grupos de zumba y un largo etcétera) aspiran a disfrutar y a hacer disfrutar al público.

Carcaixent celebra las fiestas mayores con un doble aniversario

Conoceremos la historia de la Virgen de Aguas Vivas, la patrona de Carcaixent, que este año celebra un doble aniversario: la 775 commemoración del hallazgo de la imagen, y el 75 aniversario de su coronación pontificia.

La tradición explica que la talla la encontró en 1250 un agricultor que labraba con los bueyes, estos se arrodillaron y al levantar el arado se descubrió la imagen de la virgen enterrada. Para descubrir los actos de fiestas, que este año han estado pasadas por agua, el presentador Ferran Cano entrevista a la alcaldesa, Carolina Almiñana.

El reportero Ernesto Peretó lo acompaña y asistirá a la fiesta del Pasodoble y a la mascletà con los colores de la Senyera, donde participa la mayoría del pueblo. También estará presente en la solemne Procesión General en honor de los Santos Patrones, San Bonifacio Mártir y la Virgen de Aguas Vivas.

Sin tombet de toro no hay fiesta en Ludiente

A Ludiente, en el Alt Millars, se acerca la reportera Nerea Camps, que comprobará que el tombet de toro es el guiso típico de fiestas. También constatará que este municipio tiene mucha magia porque de aquí han salido muchos magos conocidos.

Conoceremos en Ludiente la historia de la banda de Betxí, una agrupación que antiguamente subía por fiestas a la localidad con burros y se quedaba a dormir en las casas del pueblo. Aunque hace años que de Betxí ya no queda nadie— la mayoría de los músicos vienen de Vila-real, Onda o Castelló—, el nombre se ha quedado como un símbolo, una marca de identidad.

Asistiremos a la procesión de la Virgen de Pilar y del Sagrado Corazón. La devoción es tan grande que muchos vecinos que viven en Valencia o Barcelona se quedan solo para vivir este momento. Las calles de Ludiente se llenan de flores, luces y emoción.