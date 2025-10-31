Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Festival Rocanrola. TA

Novedades Rocanrola 2026: cambio de fecha y primera confirmación

El festival de rap y cultura urbana se celebrará en primavera y promete una edición «más potente que nunca»

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:56

Comenta

El Festival Rocanrola ha anunciado la edición 2026. El evento musical se tuvo que cancelar el pasado octubre debido a la alerta roja por la dana Alice. La cuarta edición del gran encuentro de rap y cultura urbana en España se celebrará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2026, coincidiendo con el puente de mayo. El festival promete una experiencia «más grande, más potente y más vibrante que nunca», y arranca motores con una primera confirmación de lujo: Hijos de la Ruina.

Hijos de la Ruina, primera confirmación del Festival Rocanrola 2026.. TA

El icónico trío formado por Natos, Waor y Recycled J regresará a los escenarios en una cita que ya se perfila como uno de los momentos más esperados del año para los amantes del hip hop. Su proyecto, convertido en leyenda desde su nacimiento en 2012, suma ya tres volúmenes históricos y más de 700 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Rocanrola 2026 será el único festival que se celebre bajo esta marca durante todo el año, lo que refuerza su carácter exclusivo e irrepetible. Durante tres días, Alicante volverá a convertirse en el epicentro del movimiento hip hop nacional, con música, arte urbano y experiencias que rendirán homenaje a los cuatro elementos que dieron origen a la cultura urbana: el rap, el graffiti, el breakdance y el DJ.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«Rocanrola no es solo un festival, es una comunidad que crece cada año y que celebra la autenticidad y la energía del hip hop desde la costa mediterránea», señalan desde la organización.

Precio y venta de entradas: el 5 de noviemrbe

Las entradas para Rocanrola 2026 se pondrán a la venta el miércoles 5 de noviembre de 2025 a través de la web oficial www.rocanrola.com. La organización prevé una alta demanda, dado el alcance de la cita y el regreso de Hijos de la Ruina, cuya presencia anticipa un posible 'Vol. 4' muy cercano. Alicante volverá a latir al ritmo del hip hop. Y todo apunta a que será una edición para la historia.

