Una nueva temporada de conciertos «única y envolvente» en el ADDA de Alicante El auditorio de la Diputación refuerza sus ciclos con una programación para todas las edades

Conciertos únicos y envolventes para todas las edades. Así se ha repensado la programación del ADDA para esta temporada -unida a la Sinfónica-, la cual cuenta con un calendario repleto de ciclos musicales y proyectos pedagógicos cuyas entradas están a la venta desde este jueves.

De este modo, el auditorio de la Diputación de Alicante vuelve a ofrecer espectáculos enmarcados en los ciclos de 'Cámara', 'Almantiga', 'La guitarra', 'ADDA Jove', 'Nuestras bandas y orquestas' y pedagógico-familiar.

En todas las propuestas de esta nueva temporada predomina la «calidad», en palabras del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que «pone en valor nuestra ciudad y nuestra cultura musical». De cara al futuro, el ADDA continuará con esta programación mediante el refuerzo de ciclos para ofrecer «la mejor experiencia para el público».

De entre todos ellos destaca el ciclo 'Cámara', una serie de recitales musicales plurales, muchos de ellos de solistas alicantinos. Esta edición contará con ocho conciertos multidisciplinares de la mano de intérpretes como Isabel Villanueva, Ricardo Llorca, Rosa Torres, Marisa Martins, Sandra Ferrández e Irene Alfageme.

La propuesta arrancará en enero y, en palabras del director del ADDA, Josep Vicent, «ofrece una experiencia auditiva única y envolvente al permitir apreciar los detalles y matices musicales de manera más directa».

Ciclo 'Almantiga'

El ciclo 'Almantiga' ofrecerá sies conciertos de música popular, tradicional, antigua y barroca con instrumentos que forman parte de la riqueza histórica de esta disciplina. La propuesta comenzará en diciembre con ADDA Simfònica, Roberta Memeli y Ruben Jais; y se prolongarán hasta abril con nombres como Capella de Ministrers, Ima Baroque Ensemble, The English Concert, La pequeña juglaresa o el concierto 'Baroque au femenine' con Le concert de l'Hostel Dieu.

Ciclo 'La guitarra'

Con una década a sus espaldas, el ciclo 'La guitarra' traerá al ADDA de Alicante a figuras de la talla de David Russell, Niguel North, Gabriel Bianco, Meng Su, Carles Trepat, Manuel Barrueco o Pablo Márquez con Cristina Kiehr.

Entre los nueve conciertos se incluirá 'El día de la guitarra', el 22 de noviembre, en el que se rendirá homenaje a Paco de Lucía con ADDA Simfònica, Juan Manuel Cañizares, y los palmeros Ángel Muñoz y Mariko Ogura, dirigidos por Josep Vicent.

Ciclo pedagógico-familiar

Para todas las edades con el fin de inculcar la cultura artística musical desde muy temprana edad. Más de seis mil estudiantes y cuatrocientos profesores de la provincia disfrutarán durante este curso de esta opción del ADDA.

Ciclo 'ADDA Jove'

El ciclo 'ADDA Jove' contará con 30 conciertos en los que reunirá a estudiantes de los principales centros de la provincia. Entre ellos, el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá y el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás.

La propuesta también incluye el Certamen Internacional de Interpretación Intercentros Melómano, que congregará a jóvenes alumnos en un espacio profesional y de calidad.

Ciclo 'Nuestras bandas y orquestas'

La música forma parte de la idiosincrasia alicantina. Así lo demuestra el ciclo 'Nuestras bandas y orquestas' del ADDA, que ofrecerá una treintena de conciertos para público joven y adulto. Como ha puntualizado el diputado Juan de Dios Navarro, «no hay que olvidar que Alicante encabeza la lista de ciudades de España con más sociedades musicales».