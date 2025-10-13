Fira Alacant estrena 'The Smile Garden', un nuevo espacio de referencia para la música electrónica El recinto acogerá el 25 de octubre la primera edición del evento, con artistas locales, nacionales e internacionales y capacidad para 15.000 personas

Ismael Martinez Elche Lunes, 13 de octubre 2025, 12:08

Fira Alacant amplía su oferta de ocio y entretenimiento con el lanzamiento de 'The Smile Garden', un nuevo espacio dedicado a la música electrónica, cuya primera edición se celebrará el sábado 25 de octubre, de 16:00 a 07:00 horas, en el recinto ferial.

El evento reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales en un entorno cubierto con capacidad para más de 15.000 personas, marcando el inicio de una nueva línea de actividad musical que sitúa a Fira Alacant en el mapa nacional de grandes eventos.

'The Smile Garden' apostará por programaciones mensuales y festivales que reivindican la cultura electrónica con una propuesta basada en la energía, el arte y la experiencia compartida. En su estreno, el público podrá disfrutar de un cartel encabezado por Alessio Maximiliano, Carlos Agraz y Jesús Ortega, entre otros reconocidos DJs y productores.

Cartel de 'The Smile Garden', que reúne a Alessio Maximiliano, Carlos Agraz, Jesús Ortega y otros artistas de la escena electrónica. F.A.

El espacio ofrecerá una cuidada ambientación, zonas de descanso y un diseño visual que combina tecnología y creatividad, proponiendo una forma diferente de vivir la música y la noche.

Con esta iniciativa, Fira Alacant refuerza su papel como referente cultural y de ocio en la provincia, consolidándose como un escenario polivalente para grandes experiencias durante todo el año.