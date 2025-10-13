Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia
Logo Patrocinio
Fira Alacant presenta 'The Smile Garden', un nuevo espacio para grandes eventos y festivales de música electrónica. F.A.

Fira Alacant estrena 'The Smile Garden', un nuevo espacio de referencia para la música electrónica

El recinto acogerá el 25 de octubre la primera edición del evento, con artistas locales, nacionales e internacionales y capacidad para 15.000 personas

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Fira Alacant amplía su oferta de ocio y entretenimiento con el lanzamiento de 'The Smile Garden', un nuevo espacio dedicado a la música electrónica, cuya primera edición se celebrará el sábado 25 de octubre, de 16:00 a 07:00 horas, en el recinto ferial.

El evento reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales en un entorno cubierto con capacidad para más de 15.000 personas, marcando el inicio de una nueva línea de actividad musical que sitúa a Fira Alacant en el mapa nacional de grandes eventos.

'The Smile Garden' apostará por programaciones mensuales y festivales que reivindican la cultura electrónica con una propuesta basada en la energía, el arte y la experiencia compartida. En su estreno, el público podrá disfrutar de un cartel encabezado por Alessio Maximiliano, Carlos Agraz y Jesús Ortega, entre otros reconocidos DJs y productores.

Cartel de 'The Smile Garden', que reúne a Alessio Maximiliano, Carlos Agraz, Jesús Ortega y otros artistas de la escena electrónica.
Cartel de 'The Smile Garden', que reúne a Alessio Maximiliano, Carlos Agraz, Jesús Ortega y otros artistas de la escena electrónica. F.A.

El espacio ofrecerá una cuidada ambientación, zonas de descanso y un diseño visual que combina tecnología y creatividad, proponiendo una forma diferente de vivir la música y la noche.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con esta iniciativa, Fira Alacant refuerza su papel como referente cultural y de ocio en la provincia, consolidándose como un escenario polivalente para grandes experiencias durante todo el año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet vuelve a activar este lunes la alerta naranja por lluvias con acumulados de 100 litros en el litoral norte de Alicante
  2. 2 Suspendidos los trenes entre Alicante y Barcelona «hasta nuevo aviso» por la alerta roja en Cataluña
  3. 3 Suspendido un tren Alicante-Barcelona tras caer un rayo en una caseta de señalización en Benicarló
  4. 4 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  5. 5 El turismo toca techo en Alicante y los ingresos empiezan a descender
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 12 de octubre en Alicante
  7. 7 EN DIRECTO | Barcala: «Alicante vive el mejor momento de su historia»
  8. 8 El sueño de una niña que fermentó en el mejor vino dulce del Mediterráneo: M de Alejandría
  9. 9 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  10. 10 Piden cinco años de cárcel para un hombre por apuñalar a un taxista y atropellarlo en Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Fira Alacant estrena 'The Smile Garden', un nuevo espacio de referencia para la música electrónica

Fira Alacant estrena &#039;The Smile Garden&#039;, un nuevo espacio de referencia para la música electrónica