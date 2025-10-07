Ana Belén aterriza en Alicante para presentar su nueva gira La artista regresa a la ciudad en el Muelle Live el domingo 12 de octubre

Todo Alicante Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 18:28 Comenta Compartir

Ana Belén llega al Muelle Live para enamorar al público de Alicante con su esperada gira 'Más D Ana Tour 2025'. Tras seis años desde su última gira, la artista regresa con un nuevo directo lleno de emoción, clase y grandes canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Acompañada por una banda de lujo dirigida por David San José, repasará sus temas más icónicos e interpretará nuevas composiciones de su álbum 'Vengo con los ojos nuevos', en una noche que promete ser inolvidable.

Ampliar

En la extensa trayectoria de la cantante, Ana Belén ha compartido escenario con leyendas como Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos… Imagínate escuchar su voz, en directo, frente al mar. Algo que no todo el mundo podrá decir que ha vivido, en una noche de otoño para el recuerdo.

Programación variada en El Muelle Live

El Muelle Live es el nuevo espacio cultural y de ocio de referencia en Alicante, ubicado en el emblemático Muelle 12 del Puerto de Alicante, frente al mar y a pocos minutos del centro de la ciudad.

Un enclave único entre el cielo y el Mediterráneo que acoge conciertos, mercados, arte, gastronomía y experiencia para todos los públicos durante todo el año.

Además del concierto de Ana Belén, este sábado 12 de octubre, El Muelle Live presenta un amplio programa de actividades:

El sábado 18 de octubre llega el Rumba Viva Fest una auténtica fiesta de sabor mediterráneo y ritmo imparable, con un cartel espectacular: Gipsy Kings by Diego Baliardo, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y Tito Ramírez. Una celebración colectiva donde la rumba, la fusión y la fiesta toman el escenario al aire libre.

El sábado 8 de noviembre el festival AMA ofrece un viaje nostálgico y potente con tres bandas que marcaron una época: La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda (voz de Danza Invisible). Rock, pop y new wave español de los 80 y 90 que vuelve con más fuerza que nunca. Prepárate para viajar en el tiempo con el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años. El próximo 16 de noviembre, El Muelle Live acoge el Zumbathon Alicante 2025, un gran evento solidario a favor de Aspanion – Niños con Cáncer. Una jornada llena de ritmo, energía y color con los mejores instructores de Zumba® nacionales e internacionales, como Jéssica Expósito y Benjamin & Rodrigo, música en directo y coreografías para todos los niveles.

El sábado 6 de diciembre, la banda escocesa The Waterboys aterrizan en Alicante con su mezcla de folk-rock, pop y soul. Una oportunidad única para ver en directo a una banda icónica con más de cuatro décadas de trayectoria. El 21 de diciembre El Muelle Live acoge Tributo Las Guerreras K-Pop, un espectáculo que une música, danza y fantasía en una puesta en escena épica. Las Huntrix, Las Cazadoras, se enfrentarán a los Saja Boys, un grupo demoníaco dispuesto a robar corazones y almas. Con videomapping de gran formato, proyecciones del inframundo y cinco cambios de vestuario, vivirás una auténtica inmersión en el universo K-pop.