Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ana Belén. TA

Ana Belén aterriza en Alicante para presentar su nueva gira

La artista regresa a la ciudad en el Muelle Live el domingo 12 de octubre

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 18:28

Comenta

Ana Belén llega al Muelle Live para enamorar al público de Alicante con su esperada gira 'Más D Ana Tour 2025'. Tras seis años desde su última gira, la artista regresa con un nuevo directo lleno de emoción, clase y grandes canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Acompañada por una banda de lujo dirigida por David San José, repasará sus temas más icónicos e interpretará nuevas composiciones de su álbum 'Vengo con los ojos nuevos', en una noche que promete ser inolvidable.

En la extensa trayectoria de la cantante, Ana Belén ha compartido escenario con leyendas como Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos… Imagínate escuchar su voz, en directo, frente al mar. Algo que no todo el mundo podrá decir que ha vivido, en una noche de otoño para el recuerdo.

Programación variada en El Muelle Live

El Muelle Live es el nuevo espacio cultural y de ocio de referencia en Alicante, ubicado en el emblemático Muelle 12 del Puerto de Alicante, frente al mar y a pocos minutos del centro de la ciudad.

Un enclave único entre el cielo y el Mediterráneo que acoge conciertos, mercados, arte, gastronomía y experiencia para todos los públicos durante todo el año.

Además del concierto de Ana Belén, este sábado 12 de octubre, El Muelle Live presenta un amplio programa de actividades:

El sábado 18 de octubre llega el Rumba Viva Fest una auténtica fiesta de sabor mediterráneo y ritmo imparable, con un cartel espectacular: Gipsy Kings by Diego Baliardo, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y Tito Ramírez. Una celebración colectiva donde la rumba, la fusión y la fiesta toman el escenario al aire libre.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El sábado 8 de noviembre el festival AMA ofrece un viaje nostálgico y potente con tres bandas que marcaron una época: La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda (voz de Danza Invisible). Rock, pop y new wave español de los 80 y 90 que vuelve con más fuerza que nunca. Prepárate para viajar en el tiempo con el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años. El próximo 16 de noviembre, El Muelle Live acoge el Zumbathon Alicante 2025, un gran evento solidario a favor de Aspanion – Niños con Cáncer. Una jornada llena de ritmo, energía y color con los mejores instructores de Zumba® nacionales e internacionales, como Jéssica Expósito y Benjamin & Rodrigo, música en directo y coreografías para todos los niveles.

El sábado 6 de diciembre, la banda escocesa The Waterboys aterrizan en Alicante con su mezcla de folk-rock, pop y soul. Una oportunidad única para ver en directo a una banda icónica con más de cuatro décadas de trayectoria. El 21 de diciembre El Muelle Live acoge Tributo Las Guerreras K-Pop, un espectáculo que une música, danza y fantasía en una puesta en escena épica. Las Huntrix, Las Cazadoras, se enfrentarán a los Saja Boys, un grupo demoníaco dispuesto a robar corazones y almas. Con videomapping de gran formato, proyecciones del inframundo y cinco cambios de vestuario, vivirás una auténtica inmersión en el universo K-pop.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante
  2. 2 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  3. 3 El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante
  4. 4 Así será la tirolina de 1,5 kilómetros que unirá estos dos municipios alicantinos
  5. 5 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  6. 6 El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa
  7. 7 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves
  8. 8 Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional
  9. 9 La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva
  10. 10 El Hospital Dr. Balmis de Alicante gana la IV edición de las Becas Bayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Ana Belén aterriza en Alicante para presentar su nueva gira

Ana Belén aterriza en Alicante para presentar su nueva gira