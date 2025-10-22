Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Rosalía recorre la Gran Vía, flanqueada por admiradores, camino de la plaza del Callao.
Rosalía recorre la Gran Vía, flanqueada por admiradores, camino de la plaza del Callao. EFE

Almeida acusa a Rosalía de «poner en riesgo la integridad física de las personas» con su evento en Callao

El alcalde de Madrid asegura que «se podían haber hecho las cosas de otra manera», mientras el delegado del Gobierno respalda la investigación y acusa a Almeida de «haber provocado situaciones similares en el pasado»

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:03

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento está analizando lo ocurrido durante la actuación sorpresa de Rosalía en la plaza de Callao para determinar si procede imponer sanciones. El regidor sostiene que el evento «carecía de las autorizaciones necesarias» y provocó «alteraciones graves de seguridad», al congregar a cientos de personas en una zona céntrica sin control previo.

«Nos sentimos muy contentos de que Rosalía haya elegido Madrid y un lugar tan emblemático como la Plaza de Callao para la presentación de su nuevo álbum, siendo como es una artista global», expresó Almeida desde la Casa de Campo. Sin embargo, advirtió que «se pueden hacer las cosas de una manera diferente» y sin «poner en peligro la integridad física de las personas».

Según el atestado policial al que ha tenido acceso el Ayuntamiento, el acto improvisado obligó a movilizar a ocho indicativos de la comisaría de Centro Sur para desviar el tráfico y a unidades antidisturbios de la Policía Municipal para contener el paso de peatones por la Gran Vía. Además, se cerró uno de los accesos al Metro de Callao y se modificaron líneas de transporte público.

«¿Todo esto se podía haber hecho de otra manera? Sí», insistió el alcalde, que recalcó que Madrid «está acostumbrada a organizar grandes eventos» y siempre dispuesta a colaborar con artistas, «pero sin poner en riesgo la seguridad ni alterar la rutina de los ciudadanos».

El Consistorio madrileño investiga ahora si el evento vulneró la normativa municipal al realizarse en la vía pública sin autorización. Además, al haberse congregado más de 500 personas, podría haberse requerido un permiso de la Delegación del Gobierno, de acuerdo con la ley que regula las concentraciones superiores a veinte asistentes.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que su institución no fue informada del acto y ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de abrir una investigación. «Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que significan estas cuestiones que él mismo ha provocado en muchas ocasiones», ironizó Martín, quien recordó que la Delegación ya había pedido meses atrás a la Comunidad y al Ayuntamiento que notificaran con antelación todos los eventos multitudinarios para garantizar la seguridad.

El delegado también hizo un llamamiento a las administraciones y promotores privados para «trabajar con la anticipación suficiente» y así facilitar la labor de los servicios de seguridad y emergencias.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa recabando información para determinar si procede sancionar a Rosalía o a los organizadores del acto. Almeida ha reiterado que Madrid seguirá siendo «una ciudad abierta y acogedora con los artistas», pero ha advertido que «la seguridad de las personas está siempre por encima de cualquier espectáculo».

