Efe

Madrid estudia si Rosalía tenía autorización para la presentación de su disco en Callao

La cantante catalana recorrió ayer corriendo, tras anunciarlo por sorpresa, la Gran Vía, lo que provocó el colapso de la zona

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 13:10

El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía solicitó el permiso pertinente para presentar el que será su nuevo disco, Lux, que se publicará el 7 de noviembre en las pantallas de la plaza de Callao. Se trata de una iniciativa que la artista catalana había anunciado, por sorpresa, en redes sociales y que provocó que colapso de la zona. Según el Consistorio, todo apunta a que no había una autorización «expresa».

La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, señaló este martes que se está analizando si la artista contaba con los permisos necesarios y, de no ser así, «se actuaría en consonancia». El Ayuntamiento revisa si el evento fue comunicado a alguna de sus áreas —Seguridad, Movilidad o Cultura— o al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, aunque Sanz insistió en que «no parece que hubiera autorización expresa». Una versión que se reafirma con la ofrecida por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que aseguró que «no consta» ninguna solicitud de permiso.

«En principio, en el área de Movilidad no me consta que hubiera un permiso solicitado. Estamos revisando todas las oficinas de atención al ciudadano para comprobar si se había comunicado este evento. En principio no nos consta y, si definitivamente confirmamos que no se pidió, se incoará un expediente disciplinario que podrá conllevar una sanción por celebrar un acto en la vía pública sin autorización», explicó. En cuanto a una posible sanción, Carabante añadió que «habrá que determinar su gravedad». «No se montó, creo, ningún escenario ni hubo emisión de ruidos, por tanto entiendo que no será muy grave, pero debemos iniciar el expediente sancionador que conllevará, en su caso, la sanción correspondiente», apuntó.

La versión ofrecida por la Policía Municipaldel distrito Centro-Sur es que, en el mometno de la 'performance' llegó a haber cerca de 500 personas en la plaza. Sobre las 21.30 horas mandaron cerrar el acceso al metro en la estación de Callao y poco después se cortan las calles de Jacometrezo y el carril de subida a la plaza, donde Rosalía ponía fin a su silencio musical tras tres años desde la publicación de su último disco, 'Motomami'.

