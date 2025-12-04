El ministro Urtasun pide a Pérez Llorca que aclare si el acuerdo de PP y Vox para su investidura incluye pactos sobre el valenciano El titular de Cultura ha señalado que el Gobierno «defenderá la lengua» allí donde se produzcan «ataques al valenciano»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el acto de conmemoración del Día de los Derechos Lingüísticos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que el Gobierno de España «defenderá la lengua» allí donde «se produzcan ataques al valenciano», tras lo que ha pedido al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aclare si el pacto entre PP y Vox para su investidura como jefe del Consell en Les Corts Valencianes incluye «algún tipo de acuerdo que tenga que ver» con esta lengua.

En estos términos se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de conmemoración del Día de los Derechos Lingüísticos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

«No sabemos, por ejemplo, si en este acuerdo de investidura hay alguna medida en relación con temas lingüísticos, cosa que nos preocuparía profundamente porque sabemos cuál es la posición y actitud que ha tenido Vox durante todos estos años con el tema del valenciano», ha aseverado.

Y ha afirmado que «allí donde se produzcan ataques al valenciano el Ministerio de Cultura estará presente y defenderá la lengua, igual que» con el «euskera», «gallego» y «catalán». «Lo haremos y lo seguiremos haciendo», ha apostillado.

Por ello, el ministro de Cultura cree que el hecho de «que se haya producido una investidura en Les Corts sin saber cuál es el contenido de este acuerdo es profundamente grave» y que «está rodeado de un grandísimo déficit democrático porque, para comenzar, los valencianos y las valencianas lo que pedían, sobre todo, era una convocatoria electoral, que es lo que se tendría que haber producido».

«Yo negocié el acuerdo entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Es un documento que es público, que lo tiene toda España», ha añadido, para luego afirmar que «si hay cualquier acción en materia lingüística de retroceso o de ataque al valenciano que se haya planteado en este acuerdo, el Ministerio de Cultura, evidentemente, actuará».

Urtasun también ha trasladado su «apoyo» a entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana, que «lamentablemente» han «recibido recortes por parte de la Generalitat Valenciana», según ha resaltado. «El plurilingüismo es una riqueza de España», ha sentenciado.

Desbloqueo de la reforma de la Biblioteca Azorín

El ministro de Cultura también ha celebrado el «desbloqueo» en la reforma de la Biblioteca Pública del Estado Azorín, enmarcada un proyecto «preparado» por el Ministerio «desde 2017» y que ha estado «parado» por «trámites administrativos del propio Ayuntamiento de Alicante».

Urtasun se ha mostrado «satisfecho» porque, a su juicio, se ha conseguido «desbloquear» esta cuestión después de que recientemente respondiera en el Congreso a una cuestión formulada por el diputado alicantino de Sumar Txema Guijarro sobre los «planes» del Ministerio de Cultura con este espacio cultural.

Además, el responsables de la cartera de Cultura se ha referido a que el consistorio ha solicitado un informe arqueológico al Ministerio y que este se licitará «de forma inmediata» para ir «lo más rápido posible» en esta actuación que la ciudadanía alicantina lleva «mucho tiempo» esperando.

«La verdad es que a mí me hubiera gustado que esta petición hubiera llegado hace muchos años, pero bueno, yo quiero ser positivo», ha agregado, para finalmente señalar: «Avanzamos y eso es una buena noticia».