La Fundación Mediterráneo abre debate sobre el mal cotidiano con la voz de Stefania Fantauzzi

El Aula de Cultura de Alicante celebra una sesión del ciclo dedicado a Hannah Arendt centrada en los peligros contemporáneos del automatismo moral

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:48

La Fundación Mediterráneo celebra este jueves 4 de diciembre, a las 19 horas, la segunda sesión del ciclo 'Totalitarismo y Resistencia: Hannah Arendt, 50 años después' en el Aula de Cultura de Alicante, ubicada en el número 1 de la avenida del Doctor Gadea.

La conferencia, titulada 'Resistir la banalidad del mal', será impartida por la investigadora y profesora Stefania Fantauzzi, especialista en pensamiento político contemporáneo.

A partir del análisis del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, Arendt formuló su célebre y controvertido concepto de la banalidad del mal, uno de los aportes más influyentes de la teoría política del siglo XX. Esta idea cuestionó de forma profunda la visión tradicional del mal como consecuencia del fanatismo o la monstruosidad individual.

Fantauzzi abordará cómo la pensadora alemana mostró que el mal puede surgir también de la obediencia acrítica, la renuncia al pensamiento y la sumisión a la norma, incluso dentro de sociedades avanzadas.

La conferencia en la Fundación Mediterráneo de Alicante también explorará cómo esta interpretación arendtiana ha influido en la ética contemporánea, la filosofía política y los estudios sobre totalitarismo, y por qué continúa generando debate más de medio siglo después.

La perspectiva de Arendt sobre la responsabilidad individual frente a sistemas que diluyen el juicio moral se presenta hoy como una herramienta crucial para analizar los riesgos actuales de la deshumanización y la automatización del pensamiento.

El ciclo concluirá el 11 de diciembre con la intervención de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, quien analizará la vigencia de 'Los orígenes del totalitarismo' y las amenazas que afrontan las democracias contemporáneas.

