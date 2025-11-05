La bailaora Mercedes de Córdoba rinde homenaje a 'Las Sinsombrero' en Alicante La coreógrafa impartirá también una conferencia y una clase magistral en la novena edición del Festival Flamenco Mediterráneo

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:10

La novena edición del Festival Flamenco Mediterráneo, organizado por la Fundación Mediterráneo, recordará a 'Las Sinsombrero', las creadoras silenciadas de la Generación del 27. Lo hace a través de un espectáculo de la bailaora Mercedes de Córdoba, prevista para este viernes 7 de noviembre en el Aula de Cultura de Alicante ubicada, ubicada en el número 1 de la avenida del Doctor Gadea.

De este modo, la también coreógrafa ofrecerá en la ciudad una de las obras más aclamadas de la última temporada flamenca, 'Olvidadas (A las Sinsombrero)', estrenada en la Bienal de Sevilla 2024 y presentada en el Festival de Jerez. Esta pieza cuenta, además, con el Premio Lorca 2025 al Mejor Espectáculo Español/Flamenco y figura entre las nominadas a los Premios Max 2025.

Ampliar Espectáculo 'Olvidadas'. RINA SRABONIAN

Concebida como un homenaje flamenco a estas mujeres, la obra de Mercedes de Córdoba se adentra en la memoria y el legado de aquellas poetas, pintoras y pensadoras que quedaron relegadas en la historia del arte. Así, a través del baile -con una potencia expresiva y emocional-, la bailaora encarna la búsqueda de reconocimiento y libertad.

Durante la actuación, cada gesto, silencio y zapateado se transforman en un acto de afirmación artística humana. Para ello, se sube al escenario un elenco de primer nivel formado por Alejandra Creo, Marta Cañizares y Polina Sofía al baile, junto a Juan Campallo a la guitarra, Gal Maestro al contrabajo, Jonathan Reyes y Jesús Corbacho al cante, y Paco Vega a la percusión y José Manuel 'Oruco' al compás.

Más actividades de Mercedes de Córdoba

La visita de Mercedes de Córdoba al Festival Flamenco Mediterráneo va más allá del espectáculo 'Olvidadas'. La coreógrafa también ofrecerá dos actividades abiertas al público este jueves 6 de noviembre. En ellas se podrá conocer de cerca su visión del arte fondo y el proceso creativo de esta pieza dedicada a 'Las Sinsombrero'.

Ampliar La bailaora Mercedes de Córdoba. RINA SRABONIAN

Así, la artista ofrecerá la clase magistral 'Cómo bailar los Tangos flamencos' a las 11 horas de este jueves, una sesión intensiva de la que solo quedan plazas para los alumnos oyentes. En la sesión, Mercedes de Córdoba explorará la estructura, la interpretación y la expresividad de este palo fundamental del flamenco.

Ese mismo día, a las 19 horas, la bailaora participará en la conferencia 'Olvidadas: A las Sinsombrero y a todas las mujeres', moderada por Javier Serrano, director del Festival Flamenco Mediterráneo. La charla abordará los orígenes del espectáculo, su carga simbólica y el papel del flamenco como lenguaje de reivindicación y memoria. La entrada será libre hasta completar aforo.

Próximas citas del Festival

Tras la cita con Mercedes de Córdoba, el Festival Flamenco Mediterráneo continuará con dos nombres esenciales del flamenco actual. El viernes 14 de noviembre, el bailaor Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza 2020, presentará Unidos, un espectáculo que funde el recital flamenco tradicional con una poderosa propuesta coreográfica contemporánea, donde el virtuosismo técnico se une a la emoción más pura.

El ciclo se cerrará el viernes 28 de noviembre con el recital Abecedario flamenco del cantaor Arcángel, una celebración de la memoria viva del flamenco a través de los grandes estilos y maestros que han marcado su historia reciente, reinterpretados con la elegancia y sensibilidad que caracterizan al artista onubense.