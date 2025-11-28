Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Presentación del libro en Alicante. TA

Francisco Uría presenta en Alicante 'Los Balbo', la saga gaditana que alcanzó el poder en Roma

El autor y jurista presenta en FNAC su nueva obra histórica, centrada en una familia que marcó el rumbo del Imperio romano.

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:27

La FNAC de Alicante ha acogido este jueves la presentación de 'Los Balbo. El poder gaditano en Roma', la nueva obra del escritor y jurista alicantino Francisco Uría, editada por Almuzara. El acto, celebrado este jueves 27 de noviembre, ha contado con la intervención del concejal de Innovación, Antonio Peral Villar, compañero de estudios del autor y encargado de introducir una obra que, más que un libro de historia, es «una biografía épica sobre el poder, la influencia y la sorprendente huella gaditana en el corazón del Imperio romano», ha explicado Peral.

Presentación del libro TA

Uría, conocido por su exitosa trayectoria literaria vinculada a la historia clásica, vuelve a Alicante —ciudad donde nació en 1965— para presentar una investigación que rescata del olvido a una de las familias más influyentes de la Antigua Roma: los Balbo, un linaje originario de Gades (Cádiz) que llegó a ocupar las posiciones más altas del poder, pese a su origen no itálico.

Uría articula la narración como una combinación de biografía, crónica histórica y análisis del proceso de romanización de Hispania. Lo hace con un estilo ágil y documentado que permite seguir los pasos de esta familia desde el extremo occidental del Imperio hasta las más altas esferas del poder romano.

Este escritor también es Abogado del Estado en excedencia, doctor en Derecho y ha ocupado altos cargos en la Administración central, entre ellos el de Subsecretario de Hacienda. Ha desarrollado una carrera destacada en el sector financiero, con responsabilidades globales en una firma internacional, y actualmente es director general del Instituto de Banca y Finanzas en CUNEF Universidad, además de dirigir el Centro de Análisis y Estudios del Instituto Español de Analistas.

Paralelamente, ha consolidado una carrera literaria en la que combina narrativa, ensayo histórico y teatro. En Alicante es especialmente recordada su presentación de 'La pequeña librería de Stefan Zweig' y, más recientemente, sus obras sobre Julio César: 'El arte de la política' y 'Eso no estaba en mi libro de Julio César'.

