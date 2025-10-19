Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Inmediaciones del Museo del Louvre este domingo tras el atraco Efe

Robos que son obras de arte

Algunos de los atracos más espectaculares se han producido en este siglo XXI

A. Corbillón

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Las obras de arte son una de las piezas más codiciadas por los ladrones, y sus métodos para hacerse con ellas les acercan en algo a sus autores: solo están a la altura de artistas del delito, capaces de convertir su objeto de deseo en un reto. Y más a medida que mejoran los sistema de vigilancia y, por tanto, el desafío logístico.

Algunos de los robos más espectaculares se han producido en este siglo XXI. Aunque, si se confirma el valor de lo sustraído en Dresde, habría que viajar hasta 1990 para encontrar algo similar. El 18 de marzo de ese año se descubrió la desaparición de 13 cuadros del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston (EE UU) por un valor de unos 500 millones de dólares (unos 450 millones de euros). Dos hombres se hicieron pasar por policías, redujeron a dos vigilantes y se llevaron joyas de autores como Edgar Degas (5), Rembrandt (3), Manet o Vermeer. El FBI americano todavía lo tiene en el primer lugar de su lista de robos de arte.

Noticias relacionadas

Encapuchados asaltan el Louvre y roban joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina

Encapuchados asaltan el Louvre y roban joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina

Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

En 2010 se llevaron del Museo de Arte Moderno de París cinco obras de Picasso, Modigliani, Braque y Fernand Léger. Su valor podría acercarse a los 200 millones de euros. Dos años antes, le tocó al Museo de Zurich (Suiza), del que sustrajeron cuatro obras de Cézanne, Monet, Van Gogh y Degas. Entre las cuatro superaban los 112 millones, aunque dos de ellas fueron recuperadas. En un montante similar se catalogaron las siete pinturas de Monet, Picasso, Gauguin y Matisse que robaron en el Museo Kunsthal de Rotterdam (Holanda) en 2012.

«El grito», de Edvard Munch, es un cuadro particularmente maldito. Fue robado en 1994 en Oslo a plena luz del día. Desapareció de nuevo diez años después y volvió a recuperarlo la Policía noruega.

Ni siquiera «La Gioconda», la obra más famosa de Leonardo da Vinci, se libró de la codicia ajena. Se la llevaron del Louvre parisino en 1911. Apareció dos años después cuando el ladrón trató de cobrar un rescate de 500.000 libras de la época. A veces el objetivo no era económico. En 1961, un jubilado británico se llevó el retrato que Francisco de Goya le hizo al duque de Wellington. A cambio solo quería que bajaran las tasas que pagan los pensionistas por ver la televisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil despliega un operativo en el Maigmó para localizar a un hombre desaparecido
  2. 2 Las chabolas se desplazan al centro de Alicante
  3. 3 Cazadores de aviones toman el Aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El Hércules paga un peaje carísimo tras ganar al Villarreal B (2-1)
  5. 5 La bellea del foc que pasea por los escaparates de Madrid
  6. 6 Donde París se come con las manos, el secreto francés del Mercado Central de Alicante
  7. 7 Cuenta atrás para el histórico regreso de la Santa Faz a Mutxamel
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 18 de octubre en Alicante
  9. 9 El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales
  10. 10 Juventud y cáncer de mama: «Sientes que no encajas. La figura que se crea de la enferma no eres tú»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Robos que son obras de arte

Robos que son obras de arte