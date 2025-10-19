Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Policía investiga el montacargas por el que accedieron los ladrones al museo. AFP

Encapuchados asaltan el Louvre y roban joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina

La ministra de Cultura francesa ha informado de que no se han producido heridos en el atraco y de que el museo permanecerá cerrado todo el día

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:34

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó este domingo de un robo en el Museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada. «Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la política en su cuenta oficial de la red social X.

Según Le Parisien, sobre las 9.30 horas, tres delincuentes «utilizaron un montacargas para ir directamente a la sala objetivo, en la Galería Apolo» tras llegar hasta el museo en una motocicleta, cargados con pequeñas motosierras. Tras romper las ventanas, presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, aunque los equipos de investigación aún están evaluando el monto del botín. El robo duró cerca de siete minutos, lo que apunta a que se trataba de un equipo que había estado explorando el terreno antes de cometer este delito.

Presuntamente, según ha informado el ministro del Interior francés, los atracadores destrozaron las ventanas de la habitación, antes de confiscar las joyas de «valor incalculable» y huir. No obstante, Le Parisien advierte de que uno de los objetos robados habría sido encontrado en los alrededores del museo y que las investigaciones apuntan a que podría corresponder a la corona de la emperatriz Eugenia, que se habría roto en el momento de la huída de los ladrones.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

