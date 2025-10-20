La compañía Art Corpore abre la gala de los Premios Estruch en el Teatro Principal de Alicante Los galardones reconocen las piezas y actores que han pasado por las tablas del coliseo durante el último año

Adrián Mazón Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 18:34

El Teatro Principal de Alicante cuenta las horas para celebrar este lunes una nueva edición de los Premios Estruch, la novena en su historia. Estos galardones reconocen el talento de las piezas y actores que han pasado por sus tablas durante el año y, para dar la bienvenida, contarán con una actuación única de la compañía Art Corpore.

Así, este colectivo alicantino ha contado con el encargo de ofrecer una 'performance' inaugural para este nueva edición de los Premios Estruch. Desde Art Corpore han avanzado que se trata de un número escénico único especialmente diseñado para la ocasión.

Con ello, las artes escénicas de la ciudad de Alicante contarán con un «sello de creatividad y de compromiso» basado en la creación local, han explicado desde la compañía. Y es que dicha oportunidad es todo un honor, recalca su directora, L. Candela; ya que de este modo «seguimos mostrando el trabajo y la pasión» en pro de la comunidad artística.

Esta colaboración entre Art Corpore y el Teatro Principal de Alicante permitirá abrir boca a la esencia de la gala antes de entregar los galardones: Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Espectáculo y Mejor Dirección; además de la Llàntia de Honor.