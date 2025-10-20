Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Performance de Art Corpore. TA

La compañía Art Corpore abre la gala de los Premios Estruch en el Teatro Principal de Alicante

Los galardones reconocen las piezas y actores que han pasado por las tablas del coliseo durante el último año

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:34

Comenta

El Teatro Principal de Alicante cuenta las horas para celebrar este lunes una nueva edición de los Premios Estruch, la novena en su historia. Estos galardones reconocen el talento de las piezas y actores que han pasado por sus tablas durante el año y, para dar la bienvenida, contarán con una actuación única de la compañía Art Corpore.

Así, este colectivo alicantino ha contado con el encargo de ofrecer una 'performance' inaugural para este nueva edición de los Premios Estruch. Desde Art Corpore han avanzado que se trata de un número escénico único especialmente diseñado para la ocasión.

Con ello, las artes escénicas de la ciudad de Alicante contarán con un «sello de creatividad y de compromiso» basado en la creación local, han explicado desde la compañía. Y es que dicha oportunidad es todo un honor, recalca su directora, L. Candela; ya que de este modo «seguimos mostrando el trabajo y la pasión» en pro de la comunidad artística.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Esta colaboración entre Art Corpore y el Teatro Principal de Alicante permitirá abrir boca a la esencia de la gala antes de entregar los galardones: Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Espectáculo y Mejor Dirección; además de la Llàntia de Honor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes
  2. 2 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  3. 3 Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar
  4. 4 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche
  5. 5 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante
  7. 7 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros
  8. 8 La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La compañía Art Corpore abre la gala de los Premios Estruch en el Teatro Principal de Alicante

La compañía Art Corpore abre la gala de los Premios Estruch en el Teatro Principal de Alicante