Kiki Morente, Lin Cortés y otros grandes del flamenco, juntos en un concierto único en Alicante El Teatro Principal acogerá el estreno de 'Pura verdad' para celebrar el cante jondo y el baile con temas reconocidos y momentos de improvisación

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:47

Una velada única basada en la 'Pura verdad'. Así se presenta el próximo espectáculo de flamenco a estrenar en el Teatro Principal de Alicante que reunirá sobre sus tablas a cinco grandes artistas del cante jondo. Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique Heredia 'Negri', Sandra Carrasco y Belén López unirán voces en la actuación del 7 de noviembre.

Todos ellos irán acompañados de un electo de músicos de élite que tocarán durante cien minutos para ofrecer una experiencia sensorial que recorrerá todas las formas y caras del flamenco, desde el cante más jondo, la fusión más libre y el baile más visceral hasta la poesía que habita entre acordes.

El espectáculo 'Pura verdad' combinará, durante su cita en Alicante, temas originales de cada artista, clásicos versionados en formato colectivo, momentos de improvisación y un cierre final con todos los artistas y músicos en escena.

La dirección musical y artística de este espectáculo flamenco corre a cargo de Enrique Heredia 'Negri' y Gonzalo Pérez Pastor, con músicos de primer nivel detrás que garantizan una experiencia sonora y visual de alta calidad.

Alicante, punto de partida de la gira nacional

El Teatro Principal de Alicante es el punto de partida de la gira nacional de 'Pura verdad', cuyo estreno en la ciudad viene dado al consolidarse en los últimos como uno de los grandes escenarios del flamenco en la Comunitat, explican desde la organización del espectáculo.

Además, con 'Pura vida', el coliseo alicantino reafirma su compromiso con la música y la danza en vivo, al ofrecer al público de la ciudad disfrutar de un encuentro único con cinco figuras esenciales del arte flamenco actual. La gira, tras el estreno en Alicante, continuará en Madrid y Logroño.