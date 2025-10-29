Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Clamor de víctimas contra Mazón: «Rata cobarde, asesino»
Logo Patrocinio
Artistas del espectáculo flamenco 'Pura verdad'. TA

Kiki Morente, Lin Cortés y otros grandes del flamenco, juntos en un concierto único en Alicante

El Teatro Principal acogerá el estreno de 'Pura verdad' para celebrar el cante jondo y el baile con temas reconocidos y momentos de improvisación

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:47

Comenta

Una velada única basada en la 'Pura verdad'. Así se presenta el próximo espectáculo de flamenco a estrenar en el Teatro Principal de Alicante que reunirá sobre sus tablas a cinco grandes artistas del cante jondo. Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique Heredia 'Negri', Sandra Carrasco y Belén López unirán voces en la actuación del 7 de noviembre.

Todos ellos irán acompañados de un electo de músicos de élite que tocarán durante cien minutos para ofrecer una experiencia sensorial que recorrerá todas las formas y caras del flamenco, desde el cante más jondo, la fusión más libre y el baile más visceral hasta la poesía que habita entre acordes.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El espectáculo 'Pura verdad' combinará, durante su cita en Alicante, temas originales de cada artista, clásicos versionados en formato colectivo, momentos de improvisación y un cierre final con todos los artistas y músicos en escena.

La dirección musical y artística de este espectáculo flamenco corre a cargo de Enrique Heredia 'Negri' y Gonzalo Pérez Pastor, con músicos de primer nivel detrás que garantizan una experiencia sonora y visual de alta calidad.

Alicante, punto de partida de la gira nacional

El Teatro Principal de Alicante es el punto de partida de la gira nacional de 'Pura verdad', cuyo estreno en la ciudad viene dado al consolidarse en los últimos como uno de los grandes escenarios del flamenco en la Comunitat, explican desde la organización del espectáculo.

Además, con 'Pura vida', el coliseo alicantino reafirma su compromiso con la música y la danza en vivo, al ofrecer al público de la ciudad disfrutar de un encuentro único con cinco figuras esenciales del arte flamenco actual. La gira, tras el estreno en Alicante, continuará en Madrid y Logroño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  3. 3 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  4. 4 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  5. 5 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  6. 6 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  7. 7 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  8. 8 Las Hogueras lanzarán una mascletà en el centro de Alicante este domingo
  9. 9 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles
  10. 10 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Kiki Morente, Lin Cortés y otros grandes del flamenco, juntos en un concierto único en Alicante

Kiki Morente, Lin Cortés y otros grandes del flamenco, juntos en un concierto único en Alicante