À Punt retransmite este domingo la final de la Liga Nacional de Novilladas Será a partir de las 17 h, en directo desde la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda

Morante de la Puebla en Las Ventas en su despedida el día del Pilar.

À Punt retransmitirá este domingo en directo la final de la Liga Nacional de Novilladas 2025 desde la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda. Un festejo que comenzará a las 17:00 h con novillos del hierro de Fuente Ymbro y en el que harán el paseíllo los triunfadores de los distintos circuitos que participan en el certamen.

Los cinco novilleros que lucharán por el triunfo son: Tomás Bastos, ganador del Circuito de Extremadura; Álvaro Serrano, triunfador del Circuito de la Comunidad de Madrid; Carlos Tirado, campeón del Circuito de Andalucía; Mario Vilau, triunfador del Circuito de la Comunidad Valenciana; y Ruiz de Velasco, finalista del Circuito de Castilla y León y segundo finalista con mejor puntuación.

Ruiz de Velasco ocupa el lugar de Julio Norte, triunfador de ese circuito, que ha dado por finalizada la temporada debido a la cornada sufrida en San Agustín del Guadalix. La narración correrá a cargo del periodista Jorge Casals, que estará acompañado, una vez más, por el matador alicantino Francisco José Palazón.

Ampliar Cartel de la final de la Liga Nacional de Novilladas. TA

Antes de la novillada, se emitirá el programa taurino La plaça, presentado por el propio Jorge Casals, que esta semana centrará su atención en la histórica despedida de Morante de la Puebla en Las Ventas, así como en todo lo ocurrido durante el fin de semana en Madrid, donde se celebró el festival homenaje a Antoñete. También hablarán de la Feria de Otoño, en la que el valenciano Román fue uno de los destacados con un importante triunfo ante los victorinos.

El programa incluirá además un repaso a los festivales como el celebrado en Sevilla en homenaje a la saga de los Vázquez, o el de Bocairent, del pasado 9 de octubre, con un cartel cien por cien valenciano para conmemorar la alternativa de Víctor Manuel Blázquez.

Por otro lado, el programa de À Punt Ràdio Terra de bous, que se emite los viernes a las 18 horas, dirigido y presentado por Germà Estela, recibirá la visita del maestro Fernando Robleño, que el domingo 12 de octubre se retiró del toreo en Las Ventas junto a Morante. Germà Estela conversará también con el periodista Pepe Luis Vázquez, nieto del maestro sevillano homónimo, quien hablará sobre la retirada de Morante de la Puebla.