Vista general de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/Ana Escobar

Justicia concede ayudas a 19 entidades locales de Alicante para impulsar la mediación en conflictos

Con esta aportación se pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito con el que poder dar cumplimiento al nuevo requisito de procedibilidad de la LO 1/2025

A.H.

Alicante

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:55

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha concedido ayudas a 56 entidades locales -19 de la provincia de Alicante- para impulsar la mediación a través de los Servicios de Mediación de Proximidad (Mediaprop) durante el año 2025.

Este servicio de mediación extrajudicial, cuya iniciativa es de la Generalitat, se instrumenta a través de su implementación por las entidades locales beneficiarias de la subvención que les otorga la Conselleria. Para este año, el total de las ayudas concedidas asciende a más de 670.000 euros.

El objetivo es que ayuntamientos y mancomunidades establezcan un servicio Mediaprop. De esta forma, Justicia pretende fomentar la mediación como medio adecuado de solución de controversias (MASC) y, a su vez, ofrecer una alternativa al proceso judicial para la resolución de conflictos accesible para toda la ciudadanía, garantizando, en todo caso, su gratuidad.

Las entidades locales y ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas para 2025 en la provincia de Alicante:

  • Alfàs del Pi

  • Alicante

  • Aspe

  • Banyeres de Mariola

  • Benidorm

  • Callosa de Segura

  • Cox

  • Dolores

  • Elche

  • Elda

  • Guardamar del Segura

  • Onil

  • Pego

  • Pinoso

  • Sant Joan

  • La Vila Joiosa

  • Mancomunidad de municipios de la Marina Alta (Macma)

Finalidad de las ayudas

Las ayudas de la Conselleria van destinadas a financiar los servicios de mediación de proximidad en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes y con juzgados de paz asistidos por personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en ayuntamientos de municipios cabecera de partido judicial y en las Mancomunidades de municipios de la Marina Alta (Macma) y Tierra del Vino.

El servicio Mediaprop se ofrece por el ayuntamiento o mancomunidad de municipios para facilitar la celebración de sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación extrajudicial, a solicitud de la ciudadanía, de las personas físicas mediadoras y de las entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana.

Además, ofrece atención e información a la ciudadanía sobre la mediación como alternativa al proceso judicial. Asimismo, proporciona a una persona profesional mediadora para intervenir en procedimientos de mediación extrajudicial, incluidas las sesiones informativas.

Nueva ley

Asimismo, la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido un nuevo requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones judiciales en materia civil y mercantil, consistente en la necesidad de acudir, antes de emprender la vía judicial, a un medio adecuado de solución de controversias (MASC), entre los que se encuentra la mediación.

En este marco, los Servicios Mediaprop ofrecen a la ciudadanía, de manera gratuita, la posibilidad de acudir a la mediación extrajudicial con el propósito de solucionar sus conflictos antes de acudir a los tribunales de justicia y, en su caso, poder interponer la correspondiente demanda acreditando el cumplimiento del referido requisito de procedibilidad, facilitando así la solución de sus controversias y la defensa de sus derechos.

