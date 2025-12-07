Justicia concede ayudas a 19 entidades locales de Alicante para impulsar la mediación en conflictos Con esta aportación se pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito con el que poder dar cumplimiento al nuevo requisito de procedibilidad de la LO 1/2025

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha concedido ayudas a 56 entidades locales -19 de la provincia de Alicante- para impulsar la mediación a través de los Servicios de Mediación de Proximidad (Mediaprop) durante el año 2025.

Este servicio de mediación extrajudicial, cuya iniciativa es de la Generalitat, se instrumenta a través de su implementación por las entidades locales beneficiarias de la subvención que les otorga la Conselleria. Para este año, el total de las ayudas concedidas asciende a más de 670.000 euros.

El objetivo es que ayuntamientos y mancomunidades establezcan un servicio Mediaprop. De esta forma, Justicia pretende fomentar la mediación como medio adecuado de solución de controversias (MASC) y, a su vez, ofrecer una alternativa al proceso judicial para la resolución de conflictos accesible para toda la ciudadanía, garantizando, en todo caso, su gratuidad.

Las entidades locales y ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas para 2025 en la provincia de Alicante: Alfàs del Pi

Alicante

Aspe

Banyeres de Mariola

Benidorm

Callosa de Segura

Cox

Dolores

Elche

Elda

Guardamar del Segura

Onil

Pego

Pinoso

Sant Joan

La Vila Joiosa

Mancomunidad de municipios de la Marina Alta (Macma)

Finalidad de las ayudas

Las ayudas de la Conselleria van destinadas a financiar los servicios de mediación de proximidad en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes y con juzgados de paz asistidos por personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en ayuntamientos de municipios cabecera de partido judicial y en las Mancomunidades de municipios de la Marina Alta (Macma) y Tierra del Vino.

El servicio Mediaprop se ofrece por el ayuntamiento o mancomunidad de municipios para facilitar la celebración de sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación extrajudicial, a solicitud de la ciudadanía, de las personas físicas mediadoras y de las entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana.

Además, ofrece atención e información a la ciudadanía sobre la mediación como alternativa al proceso judicial. Asimismo, proporciona a una persona profesional mediadora para intervenir en procedimientos de mediación extrajudicial, incluidas las sesiones informativas.

Nueva ley

Asimismo, la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido un nuevo requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones judiciales en materia civil y mercantil, consistente en la necesidad de acudir, antes de emprender la vía judicial, a un medio adecuado de solución de controversias (MASC), entre los que se encuentra la mediación.

En este marco, los Servicios Mediaprop ofrecen a la ciudadanía, de manera gratuita, la posibilidad de acudir a la mediación extrajudicial con el propósito de solucionar sus conflictos antes de acudir a los tribunales de justicia y, en su caso, poder interponer la correspondiente demanda acreditando el cumplimiento del referido requisito de procedibilidad, facilitando así la solución de sus controversias y la defensa de sus derechos.