Justicia concede ayudas a 19 entidades locales de Alicante para impulsar la mediación en conflictos
Con esta aportación se pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito con el que poder dar cumplimiento al nuevo requisito de procedibilidad de la LO 1/2025
A.H.
Alicante
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:55
La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha concedido ayudas a 56 entidades locales -19 de la provincia de Alicante- para impulsar la mediación a través de los Servicios de Mediación de Proximidad (Mediaprop) durante el año 2025.
Este servicio de mediación extrajudicial, cuya iniciativa es de la Generalitat, se instrumenta a través de su implementación por las entidades locales beneficiarias de la subvención que les otorga la Conselleria. Para este año, el total de las ayudas concedidas asciende a más de 670.000 euros.
El objetivo es que ayuntamientos y mancomunidades establezcan un servicio Mediaprop. De esta forma, Justicia pretende fomentar la mediación como medio adecuado de solución de controversias (MASC) y, a su vez, ofrecer una alternativa al proceso judicial para la resolución de conflictos accesible para toda la ciudadanía, garantizando, en todo caso, su gratuidad.
Las entidades locales y ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas para 2025 en la provincia de Alicante:
-
Alfàs del Pi
-
Alicante
-
Aspe
-
Banyeres de Mariola
-
Benidorm
-
Callosa de Segura
-
Cox
-
Dolores
-
Elche
-
Elda
-
Guardamar del Segura
-
Onil
-
Pego
-
Pinoso
-
Sant Joan
-
La Vila Joiosa
-
Mancomunidad de municipios de la Marina Alta (Macma)
Finalidad de las ayudas
Las ayudas de la Conselleria van destinadas a financiar los servicios de mediación de proximidad en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes y con juzgados de paz asistidos por personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en ayuntamientos de municipios cabecera de partido judicial y en las Mancomunidades de municipios de la Marina Alta (Macma) y Tierra del Vino.
El servicio Mediaprop se ofrece por el ayuntamiento o mancomunidad de municipios para facilitar la celebración de sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación extrajudicial, a solicitud de la ciudadanía, de las personas físicas mediadoras y de las entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana.
Además, ofrece atención e información a la ciudadanía sobre la mediación como alternativa al proceso judicial. Asimismo, proporciona a una persona profesional mediadora para intervenir en procedimientos de mediación extrajudicial, incluidas las sesiones informativas.
Nueva ley
Asimismo, la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido un nuevo requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones judiciales en materia civil y mercantil, consistente en la necesidad de acudir, antes de emprender la vía judicial, a un medio adecuado de solución de controversias (MASC), entre los que se encuentra la mediación.
En este marco, los Servicios Mediaprop ofrecen a la ciudadanía, de manera gratuita, la posibilidad de acudir a la mediación extrajudicial con el propósito de solucionar sus conflictos antes de acudir a los tribunales de justicia y, en su caso, poder interponer la correspondiente demanda acreditando el cumplimiento del referido requisito de procedibilidad, facilitando así la solución de sus controversias y la defensa de sus derechos.