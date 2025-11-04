Yecla muestra su apoyo institucional al Nodo Logístico en Villena La moción institucional del ayuntamiento murciano destaca el «impulso a la competitividad de las empresas del sureste peninsular» que supondrá la medida

P.S. Villena Martes, 4 de noviembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha agradecido públicamente el respaldo del Ayuntamiento de Yecla (Murcia) a la ubicación del Nodo Logístico Levante Interior.

Cerdán ha destacado que la moción aprobada en el pleno yeclano, presentada por el Grupo Socialista, y apoyada por unanimidad de todos los grupos municipales, supone un refuerzo institucional al proyecto.

«La ubicación en Villena de este Puerto Seco es necesaria, ya que su contribución económica trasciende a nuestra ciudad», ha señalado el alcalde, que también ha destacado «el impacto positivo alcanzará a las comarcas del Vinalopó, Alcoià, el Altiplano murciano, y municipios limítrofes de Valencia y Albacete».

La moción aprobada en Yecla defiende la necesidad de contar con una plataforma logística vinculada al Corredor Mediterráneo, que permitirá impulsar la competitividad empresarial del sureste español, optimizando la distribución de mercancías hacia los principales mercados nacionales e internacionales.

El documento resalta que la creación de este Nodo Logístico supondrá «una infraestructura de alto valor añadido para todo el territorio», beneficiando especialmente a los municipios del Alto Vinalopó y el Altiplano murciano, entre ellos Yecla, por su cercanía y su estrecha vinculación económica e industrial con la zona.

La corporación yeclana considera que esta infraestructura permitirá a las empresas locales reducir costes de transporte, agilizar plazos de entrega y reforzar su capacidad exportadora.

Apertura a nuevos mercados

«La proximidad al Puerto Seco facilitará la apertura a nuevos mercados, contribuyendo a la internacionalización de las empresas y fomentando la creación de empleo estable y de calidad», destaca la moción.

Además, el proyecto permitirá establecer alianzas y cooperación supramunicipal entre territorios de distintas provincias y comunidades autónomas, fortaleciendo los tejidos empresariales de manera conjunta.

La moción del Ayuntamiento de Yecla expresa su apoyo explícito al proyecto del Puerto Seco en Villena y solicita a las administraciones públicas competentes que definan cuanto antes el proyecto definitivo.

Asimismo, propone seguir trabajando con el empresariado murciano para difundir los beneficios y el potencial económico que el Nodo Logístico Levante Interior puede ofrecer.