Villena refuerza su promoción turística en la Asamblea de 'Spain by Train'

La edil Paula García ha defendido el potencial de la alta velocidad como motor para el mercado de escapadas

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:04

La Concejalía de Turismo de Villena ha participado en la última Asamblea de 'Spain by Train', la entidad que agrupa a todas las ciudades conectadas por estaciones de alta velocidad. En la sesión, celebrada en Gijón, se ha avanzado en la estrategia de promoción turística prevista para 2026.

La edil de Turismo, Paula García, ha representado a la ciudad y ha destacado la importancia de pertenecer a este club de destino, que impulsa campañas de gran impacto especialmente dirigidas a ciudades medianas, lejos de los focos de las grandes capitales, y que resultan decisivas para el sector turístico y hostelero de Villena.

García ha subrayado que la alta velocidad ferroviaria se ha consolidado como uno de los principales activos de la ciudad, al conectar de forma directa con Madrid y con los grandes núcleos del interior y del norte de la península. Según ha explicado, esa conexión posiciona a Villena como un destino atractivo para el mercado de escapadas, capaz de ofrecer una propuesta completa que abarca cultura, patrimonio, gastronomía y naturaleza.

La edil ha recordado que formar parte de 'Spain by Train' también permite que Villena esté presente en ferias y encuentros turísticos de ámbito nacional e internacional, llevando la marca y la oferta local a los principales mercados emisores de visitantes. Además, ha defendido la necesidad de seguir colaborando con este tipo de entidades que, en sus palabras, «aportan un valor añadido al concepto de calidad turística, facilitan la promoción del destino y contribuyen a que nuestra oferta sea más conocida».

