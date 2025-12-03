Villena programa una Navidad musical para todos La Plaza Plurifuncional acoge 'El Fiestón, quédate en Villena' el 19 de diciembre y una fiesta juvenil el 20 de diciembre en la plaza de Santiago

El alcalde, Fulgencio Cerdán, y el edil de Fiestas, José Ferri, con el cartel de las actividades de Navidad.

Todo Alicante Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villena ha presentado toda la programación de las fiestas de Navidad que arrancarán este viernes 5 de diciembre y que culminan en la Pedanía de Las Virtudes el próximo 12 de enero. Este año se repite la oferta de actividades distribuida por barrios y contará con nuevos eventos musicales como 'El Fiestón, quédate en Villena' del día 19 de diciembre, y una fiesta juvenil en la plaza de Santiago el día 20.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, y el edil de Fiestas, José Ferri, han destacado el objetivo de lograr una programación completa para todos los públicos, que invite a la ciudadanía a quedarse en Villena y desarrollar todas las actividades de ocio y comercial en la ciudad.

Aunque las actividades empiezan antes, el tradicional pregón de Navidad a cargo de Víctor Lucas el 13 de diciembre a las 19 horas, previo a la inauguración del Belén Monumental.

Las grandes citas están programadas el 19 de diciembre en la Plaza Plurifuncional de Villena con la propuesta 'El Fiestón, quédate en Villena', que bajo la actuación de los Dj's Lillo y Turbo amenizará la velada desde las 18 horas hasta la madrugada para el público. Este evento, de entrada libre, dará paso a la actuación del artista villenense Almácor, que actuará el 20 de diciembre en la plaza de Santiago, también con entrada libre, una tarde que contará con dj's locales.

Ampliar

Entre los actos más multitudinarios se encuentra la celebración de la Tardebuena el 24 de diciembre, que recorrerá diferentes puntos de la ciudad, y una Tardevieja en la Plaza de Santiago para despedir el 2025.

Hinchables y actividades en el Mercado

Durante las fiestas y el periodo de vacaciones escolares, los más pequeños podrán contar con las actividades infantiles y de animación en los barrios de San Francisco (11 de diciembre), Plaza Mayor (20 de diciembre), Plaza Martínez Olivencia (26 de diciembre), La Encina (27 de diciembre), Calle San Francisco (28 de diciembre), Bulevar Ambrosio Cotes (29 de diciembre), Bulevar Maestro Carrascosa (2 de enero) y Las Virtudes (3 de enero).

Además, está previsto contar con el Tren Navideño, en colaboración con la Asociación Comercio y Servicios Vi, los días 20, 21, 24, 26, 27 y 28 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero.

El Mercado Municipal ofrece también algunas actividades como el Taller de Gastronomía para niños, este viernes 5 de diciembre, y una segunda edición el sábado, 19 de diciembre. Previamente, se celebrará una nueva edición de Gastrociencia, el 12 de diciembre.

La oferta se completa con el festival de Villancicos, que congrega a escolares de diferentes centros el 18 de diciembre; y el concierto que la Banda Juvenil ofrece en Las Virtudes el 20 de diciembre. Para los más mayores, está previsto volver a celebrar el Brindis Navideño, en la Plaza Plurifuncional el 27 de diciembre a las 18.00 horas, el mismo día que tendrá lugar la XVIV edición de la San Silvestre, la carrera popular que recorrerá parte del casco urbano.

El colofón de las fiestas viene con la gran Cabalgata de Reyes Magos y las representaciones de los autos sacramentales que tienen lugar el 6 de enero, la Adoración de los Reyes Magos, y el 12 de enero, la Huida de Egipto y Degollación de los Santos Inocentes, un evento catalogado como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.