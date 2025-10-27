Villena recupera el mítico festival Aúpa Lumbreiras tras una década de ausencia El evento fue cancelado tras unos graves incidentes acaecidos en su edición de 2015

Pau Sellés Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 16:18

La provincia de Alicante recuperará el próximo año uno de los festivales de rock-punk más míticos que se han llegado a celebrar en nuestro país. Tras una década de parón, la ciudad de Villena volverá a organizar el festival Aúpa Lumbreiras; será los días 13, 14 y 15 de agosto en el Polideportivo villenero, en lo que supondrá la XVIII edición del evento.

La vuelta de este festival supone el fin del Rabolagartija, tal y como ha confirmado la productora Run To The Hills, responsable de ambos eventos, una decisión que achaca al «agotamiento de su ciclo y a los cambios en los gustos del público».

El festival dejó de celebrarse en 2015 tras ser cancelado, decisión motivada por los enfrentamientos protagonizados por un grupo de asistentes contra agentes de la autoridad: «Los graves y desagradables incidentes de este verano, han propiciado tan aciaga decisión. Unos cuantos descerebrados iniciaron una serie de acciones totalmente deplorables; lanzamiento de piedras hacia la Policía Local, agresiones a agentes de la Guardia Civil, cortes de la calzada montando barricadas y en definitiva, ofreciendo un deleznable comportamiento», explicaban los responsables del evento para anunciar la suspensión.

Bandas confirmadas

Aúpa Lumbreiras contará con cuatro escenarios y más de 50 bandas, de las cuales ya están confirmadas las siguientes: Soziedad Alkoholika, El Drogas, Narco, The Toy Dolls, Boikot, Los Segis, Talco, Los De Marras, Reincidentes, Def Con Dos, Sons Of Aguirre & Scila, Porretas, El Último Ke Zierre, Sínkope, Envidia Kotxina, Kaos Etiliko, Gritando En Silencio, Me Fritos And The Gimme Cheetos.

Los primeros 5.000 abonos saldrán a la venta el próximo jueves 30 de octubre, a partir de las 12 horas a un precio de oferta de 49€ + gastos.

