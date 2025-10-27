Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortan el tráfico en la ronda del castillo de Alicante por la rotura de una tubería de gas
Avance del cartel de la XVIII edición del festival villenero. TA

Villena recupera el mítico festival Aúpa Lumbreiras tras una década de ausencia

El evento fue cancelado tras unos graves incidentes acaecidos en su edición de 2015

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:18

Comenta

La provincia de Alicante recuperará el próximo año uno de los festivales de rock-punk más míticos que se han llegado a celebrar en nuestro país. Tras una década de parón, la ciudad de Villena volverá a organizar el festival Aúpa Lumbreiras; será los días 13, 14 y 15 de agosto en el Polideportivo villenero, en lo que supondrá la XVIII edición del evento.

La vuelta de este festival supone el fin del Rabolagartija, tal y como ha confirmado la productora Run To The Hills, responsable de ambos eventos, una decisión que achaca al «agotamiento de su ciclo y a los cambios en los gustos del público».

El festival dejó de celebrarse en 2015 tras ser cancelado, decisión motivada por los enfrentamientos protagonizados por un grupo de asistentes contra agentes de la autoridad: «Los graves y desagradables incidentes de este verano, han propiciado tan aciaga decisión. Unos cuantos descerebrados iniciaron una serie de acciones totalmente deplorables; lanzamiento de piedras hacia la Policía Local, agresiones a agentes de la Guardia Civil, cortes de la calzada montando barricadas y en definitiva, ofreciendo un deleznable comportamiento», explicaban los responsables del evento para anunciar la suspensión.

Bandas confirmadas

Aúpa Lumbreiras contará con cuatro escenarios y más de 50 bandas, de las cuales ya están confirmadas las siguientes: Soziedad Alkoholika, El Drogas, Narco, The Toy Dolls, Boikot, Los Segis, Talco, Los De Marras, Reincidentes, Def Con Dos, Sons Of Aguirre & Scila, Porretas, El Último Ke Zierre, Sínkope, Envidia Kotxina, Kaos Etiliko, Gritando En Silencio, Me Fritos And The Gimme Cheetos.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los primeros 5.000 abonos saldrán a la venta el próximo jueves 30 de octubre, a partir de las 12 horas a un precio de oferta de 49€ + gastos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros
  2. 2 Un municipio de Alicante se cuela entre los más baratos para comprar vivienda en España
  3. 3 Los expertos avisan: el otoño será de fenómenos meteorológicos extremos a partir de ahora en Alicante
  4. 4 La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados
  5. 5 Relleu amplía su pasarela de vértigo sobre el barranco del Amadorio
  6. 6 El Hércules se ahoga en el diluvio sevillano y prolonga su pesadilla fuera de casa (2-0)
  7. 7 Detenidos tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos de Valencia y Alicante
  8. 8 Nach: «A veces me siento en la grada de la cancha de San Blas y me veo con 13 años jugando al baloncesto»
  9. 9 Casi 30 investigados en una nueva trama de asentamientos ilegales en una partida de Mutxamel
  10. 10 Detenida una mujer en Orihuela por robar 30.000 euros en ropa y revenderla por internet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Villena recupera el mítico festival Aúpa Lumbreiras tras una década de ausencia

Villena recupera el mítico festival Aúpa Lumbreiras tras una década de ausencia