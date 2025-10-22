La Vila Joiosa recoge el testigo del Mundial de Kayak de Mar de manos de Durban El municipio será sede del Campeonato del Mundo de Ocean Racing de 2026, consolidando su liderazgo internacional en esta disciplina náutica

Cuenta atrás para que La Vila Joiosa se convierta en la capital mundial del kayak de mar. La ceremonia de clausura del Campeonato del Mundo de esta modalidad, celebrada en Durban (Sudáfrica), sirvió para dar el testigo al municipio como próximo organizador del ICF Canoe Ocean Racing World Championships, que se celebrará en la localidad en octubre de 2026.

El alcalde Marcos Zaragoza afirmó que «tenemos ya el testigo para la celebración del Campeonato del Mundo de Kayak de Mar en La Vila Joiosa, una prueba que nos situará en el mapa mundial de esta disciplina y que permitirá que nuestros deportistas locales sigan sumando éxitos y medallas a su palmarés». El primer edil añadió que «nos vamos a volcar en esta celebración deportiva, un acontecimiento único que atraerá a La Vila Joiosa a deportistas, familiares, turistas y periodistas de todo el mundo».

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, indicó que «la ICF Canoe Ocean Racing World Championships es un acontecimiento para el que llevamos tiempo trabajando y estamos poniendo ya los cimientos para la cita de octubre de 2026. El kayak es una de nuestras disciplinas más importantes y esto es el broche al trabajo hecho».

Por su parte, el presidente del Club Náutico, Jaime Llinares, resaltó el trabajo conjunto entre todas las partes para que «un acontecimiento deportivo de este calibre pueda celebrarse en La Vila Joiosa. Es una oportunidad única y vamos a aprovecharla al máximo para llevar el kayak a lo más alto».

A la ceremonia de clausura del Campeonato Mundial de 2025 en Durban asistieron gran parte de los palistas participantes. Los deportistas de La Vila Joiosa regresan de Sudáfrica con grandes éxitos: el oro de Andrea Jiménez, campeona del mundo en SS1 Junior; el oro de Chloe Bunnet, campeona del mundo en la categoría 45-49 SS1; y las platas de Pau Sánchez y Ariadne Giménez (subcampeones del mundo Júnior Mix SS2), Sara Mengual y Pablo St Mary (subcampeones Sub-23 Mix SS2) y Chloe Bunnet y Jorge Vila (subcampeones en 70-79 Mixt SS2).

Traspaso oficial del testigo

Durante el acto, se realizó el traspaso de banderas entre Kim Pople, presidenta de la Federación Sudafricana de Piragüismo, y Marían Sarbu, presidente del comité de Ocean Racing de la ICF, quien entregó el testigo al representante español, Alejandro Agüera, presidente del Comité de Ocean Racing de la Real Federación Española de Piragüismo.

La Vila Joiosa es un referente internacional en esta disciplina. Desde hace 16 años, el Club Náutico, con el apoyo del Ayuntamiento, organiza la Eurochallenge, la prueba más antigua de Europa, y fue además sede del Campeonato de Europa en 2018.

El ICF Canoe Ocean Racing World Championships 2026 se celebrará del 9 al 11 de octubre, con la participación de más de 700 palistas de todo el mundo. La Real Federación Española de Piragüismo agradeció el apoyo del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, encabezado por Marcos Zaragoza, así como el de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, la Federación Valenciana de Piragüismo y el Club Náutico, «cuyo compromiso ha sido clave en el desarrollo del kayak de mar en España».