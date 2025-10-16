Teulada Moraira instala un nuevo sistema de videovigilancia con una inversión superior a 600.000 euros El proyecto, cofinanciado por la Diputación de Alicante, reforzará la seguridad ciudadana y el control del tráfico con cámaras conectadas a la Policía Local

El sistema de videovigilancia de Teulada Moraira conectará las cámaras con la central de control de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Teulada Moraira ha iniciado las obras para la implantación de un sistema de videovigilancia del tráfico rodado, una actuación destinada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la gestión del tráfico en todo el municipio.

El nuevo sistema, que responde a una demanda histórica de los vecinos, permitirá optimizar la circulación, proteger las infraestructuras municipales y reforzar la seguridad del transporte interurbano. Todas las cámaras estarán conectadas a una red centralizada de control ubicada en las dependencias de la Policía Local de Teulada Moraira.

El proyecto cuenta con una inversión total de 609.823,12 euros, de los cuales 225.633,92 euros proceden del Plan +Cerca 2023 de la Diputación de Alicante, dentro de la línea de ayudas destinadas a infraestructuras y asistencia a municipios.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha destacado que «con esta nueva implantación del sistema de videovigilancia del tráfico rodado se refuerza nuestra apuesta por velar por la seguridad de nuestros vecinos y visitantes, así como por la vigilancia de nuestro municipio».

Además, ha añadido que «gracias a esta subvención concedida por parte de la Diputación de Alicante, reforzamos la colaboración entre administraciones públicas para seguir avanzando en la modernización de nuestros servicios y en la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de Teulada Moraira».

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad y la innovación tecnológica, dotando al municipio de herramientas que permitirán una gestión más eficaz y un entorno más seguro para todos.