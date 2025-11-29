Sant Jordiet, el pasado fester del nuevo síndic popular en Les Corts Fernando Pastor fue destacatado protagonista en los Moros y Cristianos de Alcoi en 1979

La cotorra Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Fernando Pastor, el nuevo síndic del Partido Popular en Les Corts, tiene un pasado muy arraigado a las fiestas de su ciudad natal. El dirigente popular nació hace 56 años en Alcoi, ciudad en la que desempeñó durante dos décadas (de 1995 a 2015) el cargo de concejal, y donde también asumió la portavocía de su grupo en la casa consistorial. Su hoja de servicios incluye además un rol muy simbólico que desempeñó en las fiestas de Moros y Cristianos. En 1979, a la tierna edad de 8 años, Pastor fue Sant Jordiet por la Filà Verds.

Este cargo es uno de los más emblemáticos de las fiestas alcoyanas. Representado cada año por un niño, simboliza a San Jorge, patrón de la ciudad, y encarna el espíritu devocional y festivo de la celebración. Participa en actos centrales como la Procesión de la Reliquia, la Misa Mayor y el acompañamiento de la imagen del santo, siendo protagonista de momentos de gran carga emotiva.

A diferencia de los cuatro principales cargos de la fiesta (alférez y capitán moro y cristiano, respectivamente), la elección de Sant Jordiet se realiza mediante sorteo entre los niños cuyas familias han presentado candidatura.