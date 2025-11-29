Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Nando Pastor durante una intervención en Les Corts. José Cuéllar

Sant Jordiet, el pasado fester del nuevo síndic popular en Les Corts

Fernando Pastor fue destacatado protagonista en los Moros y Cristianos de Alcoi en 1979

La cotorra

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:33

Fernando Pastor, el nuevo síndic del Partido Popular en Les Corts, tiene un pasado muy arraigado a las fiestas de su ciudad natal. El dirigente popular nació hace 56 años en Alcoi, ciudad en la que desempeñó durante dos décadas (de 1995 a 2015) el cargo de concejal, y donde también asumió la portavocía de su grupo en la casa consistorial. Su hoja de servicios incluye además un rol muy simbólico que desempeñó en las fiestas de Moros y Cristianos. En 1979, a la tierna edad de 8 años, Pastor fue Sant Jordiet por la Filà Verds.

Este cargo es uno de los más emblemáticos de las fiestas alcoyanas. Representado cada año por un niño, simboliza a San Jorge, patrón de la ciudad, y encarna el espíritu devocional y festivo de la celebración. Participa en actos centrales como la Procesión de la Reliquia, la Misa Mayor y el acompañamiento de la imagen del santo, siendo protagonista de momentos de gran carga emotiva.

A diferencia de los cuatro principales cargos de la fiesta (alférez y capitán moro y cristiano, respectivamente), la elección de Sant Jordiet se realiza mediante sorteo entre los niños cuyas familias han presentado candidatura.

