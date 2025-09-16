Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Imagen de Bernabé Cano durante la visita a la promoción TA

La Nucía recibe doce adosados para jóvenes gracias a un convenio urbanístico

El Ayuntamiento obtiene viviendas de protección pública en La Colina, primer paso de un ambicioso plan de 200 VPO

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:47

El Ayuntamiento de La Nucía ha incorporado a su patrimonio doce adosados gracias a un convenio urbanístico firmado con la promotora Promontoria Coliseum Real Estate S.L.U.. Estas viviendas, situadas en el carrer Serra Grossa de la urbanización La Colina, «se destinarán a facilitar el acceso a la primera vivienda de los jóvenes nucieros», según ha explicado el alcalde, Bernabé Cano.

El acto de cesión se formalizó ante notario con la firma de Bernabé Cano y Clara Arcas, gerente de promociones de la constructora. Posteriormente, ambos visitaron las viviendas acompañados por el concejal de Participación Ciudadana, Pepe Cano.

El regidor destacó que se trata de las primeras doce Viviendas de Protección Pública (VPP) que pasan a formar parte del patrimonio municipal de suelo de La Nucía. «Con este convenio logramos una gran gestión urbanística en beneficio de la ciudadanía y, especialmente, de los jóvenes. Este es el primer paso de un plan que va a marcar esta legislatura», señaló Cano.

Viviendas con piscina y vistas a la bahía

Los doce adosados tienen un valor conjunto de tasación cercano a los dos millones de euros. Cada vivienda cuenta con entre dos y tres habitaciones, dos baños y una superficie que oscila entre 90 y 125 metros cuadrados.

Además, disponen de jardín privado, plaza de aparcamiento subterránea con trastero y acceso a una piscina comunitaria. La urbanización La Colina ofrece, además, vistas privilegiadas a la bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Proyecto de 200 viviendas protegidas

El consistorio ya trabaja en un plan más ambicioso. En los próximos dos años, el Ayuntamiento prevé poner en marcha la construcción de 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de ampliar las opciones de acceso a la vivienda en el municipio.

El alcalde insistió en que esta política responde a una de las prioridades de su equipo de gobierno: «Dar respuesta a las necesidades habitacionales de los jóvenes y facilitarles la posibilidad de independizarse en su propio municipio».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Nucía recibe doce adosados para jóvenes gracias a un convenio urbanístico

La Nucía recibe doce adosados para jóvenes gracias a un convenio urbanístico