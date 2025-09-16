La Nucía recibe doce adosados para jóvenes gracias a un convenio urbanístico El Ayuntamiento obtiene viviendas de protección pública en La Colina, primer paso de un ambicioso plan de 200 VPO

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 16 de septiembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Nucía ha incorporado a su patrimonio doce adosados gracias a un convenio urbanístico firmado con la promotora Promontoria Coliseum Real Estate S.L.U.. Estas viviendas, situadas en el carrer Serra Grossa de la urbanización La Colina, «se destinarán a facilitar el acceso a la primera vivienda de los jóvenes nucieros», según ha explicado el alcalde, Bernabé Cano.

El acto de cesión se formalizó ante notario con la firma de Bernabé Cano y Clara Arcas, gerente de promociones de la constructora. Posteriormente, ambos visitaron las viviendas acompañados por el concejal de Participación Ciudadana, Pepe Cano.

El regidor destacó que se trata de las primeras doce Viviendas de Protección Pública (VPP) que pasan a formar parte del patrimonio municipal de suelo de La Nucía. «Con este convenio logramos una gran gestión urbanística en beneficio de la ciudadanía y, especialmente, de los jóvenes. Este es el primer paso de un plan que va a marcar esta legislatura», señaló Cano.

Viviendas con piscina y vistas a la bahía

Los doce adosados tienen un valor conjunto de tasación cercano a los dos millones de euros. Cada vivienda cuenta con entre dos y tres habitaciones, dos baños y una superficie que oscila entre 90 y 125 metros cuadrados.

Además, disponen de jardín privado, plaza de aparcamiento subterránea con trastero y acceso a una piscina comunitaria. La urbanización La Colina ofrece, además, vistas privilegiadas a la bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Proyecto de 200 viviendas protegidas

El consistorio ya trabaja en un plan más ambicioso. En los próximos dos años, el Ayuntamiento prevé poner en marcha la construcción de 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de ampliar las opciones de acceso a la vivienda en el municipio.

El alcalde insistió en que esta política responde a una de las prioridades de su equipo de gobierno: «Dar respuesta a las necesidades habitacionales de los jóvenes y facilitarles la posibilidad de independizarse en su propio municipio».