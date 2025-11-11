Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local de Elda, en la galería de tiro. AE

La Policía Local de Elda estrena una galería de tiro

Las instalaciones, que cuentan una superficie de 350 metros cuadrados y cinco calles de disparo, son una de las mejores de la provincia

A.H.

Elda

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

La Policía Local de Elda ya puede afinar la puntería es su nueva galería de tiro. La nueva instalación facilitará a los agentes la realización de prácticas y formación para hacer su trabajo y mejorar el entrenamiento, según ha detallado el alcalde Rubén Alfaro.

El regidor eldense, que ha estado acompañado por la edil de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, y el comisario principal de la Policía Local de Elda, Francisco Cazorla, ha destacado las características de «unas instalaciones modélicas cuya puesta en marcha se ha dilatado bastante en el tiempo, pero por fin están ya en funcionamiento».

La galería tiene una superficie de unos 350 metros cuadrados, con cinco calles de tiro y equipada con todos los sistemas de seguridad e insonorización que debe tener.

El primer edil de Elda ha indicado que esta galería de tiro estará principalmente al servicio de la Policía Local de Elda, pero se está elaborando un reglamento para que los agentes de otros cuerpos de seguridad puedan realizar aquí también las prácticas. «Nuestra ciudad cuenta con una de las mejores galerías de tiro, tanto por sus dimensiones como por sus características técnicas y sistemas de seguridad».

La galería, ha continuado Rubén Alfaro, se suma al proyecto que anunciaron hace unos días para la construcción de el nuevo edificio de la sede de la Policía Local. De hecho, algunas de dependencias ya se han trasladado a este pabellón para seguir funcionando hasta que la nueva sede esté finalizada. «Cuando acabemos ese proyecto la Policía Local de Elda estará dotada con los mejores recursos para afrontar emergencias y dar servicio a la ciudadanía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  2. 2 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  3. 3 Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II
  4. 4 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  5. 5 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  6. 6 Todos los detalles de la Navidad en Alicante: encendido de luces e inauguración del Belén gigante
  7. 7 Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante
  8. 8 EasyJet lanza su campaña de descuentos más ambiciosa para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche con motivo de su 30º aniversario
  9. 9 De palacete histórico a espacio de revista: así es el nuevo Centro 14 de Alicante tras las obras
  10. 10 Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Policía Local de Elda estrena una galería de tiro

La Policía Local de Elda estrena una galería de tiro