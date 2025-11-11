La Policía Local de Elda estrena una galería de tiro Las instalaciones, que cuentan una superficie de 350 metros cuadrados y cinco calles de disparo, son una de las mejores de la provincia

A.H. Elda Martes, 11 de noviembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

La Policía Local de Elda ya puede afinar la puntería es su nueva galería de tiro. La nueva instalación facilitará a los agentes la realización de prácticas y formación para hacer su trabajo y mejorar el entrenamiento, según ha detallado el alcalde Rubén Alfaro.

El regidor eldense, que ha estado acompañado por la edil de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, y el comisario principal de la Policía Local de Elda, Francisco Cazorla, ha destacado las características de «unas instalaciones modélicas cuya puesta en marcha se ha dilatado bastante en el tiempo, pero por fin están ya en funcionamiento».

La galería tiene una superficie de unos 350 metros cuadrados, con cinco calles de tiro y equipada con todos los sistemas de seguridad e insonorización que debe tener.

El primer edil de Elda ha indicado que esta galería de tiro estará principalmente al servicio de la Policía Local de Elda, pero se está elaborando un reglamento para que los agentes de otros cuerpos de seguridad puedan realizar aquí también las prácticas. «Nuestra ciudad cuenta con una de las mejores galerías de tiro, tanto por sus dimensiones como por sus características técnicas y sistemas de seguridad».

La galería, ha continuado Rubén Alfaro, se suma al proyecto que anunciaron hace unos días para la construcción de el nuevo edificio de la sede de la Policía Local. De hecho, algunas de dependencias ya se han trasladado a este pabellón para seguir funcionando hasta que la nueva sede esté finalizada. «Cuando acabemos ese proyecto la Policía Local de Elda estará dotada con los mejores recursos para afrontar emergencias y dar servicio a la ciudadanía».