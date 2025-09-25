Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Reunión entre los representantes de la Conselleria y los alcaldesde la Vega Baja sobre la ubicación de la planta de residuos. GVA

Sin acuerdo para la ubicación de la planta de basuras en la Vega Baja

La Conselleria se reúne sin éxito con cuatro alcaldes populares para llegar a un consenso

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:40

La Generalitat Valenciana no consigue poner de acuerdo a los municipios de la Vega Baja para situar una planta de tratamiento de basuras en la comarca, como marca la ley, a pesar de ser la tercera que más residuos produce. La última reunión entre el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, con cuatro alcaldes de la comarca ha acabado sin consenso. Merida ha reconocido que «aún no se ha decidido la ubicación final».

En el encuentro han participado los alcaldes de Jacarilla, Benejúzar, Albatera y Almoradí, todos del Partido Popular. Los representantes autonómicos han expuesto «la necesidad de construir unas instalaciones de estas características» por «los grandes esfuerzos económicos y de desplazamiento que se realizan para trasladar los residuos y minimizar el impacto en el medio ambiente».

«La Generalitat colabora en la actualidad con el consorcio y la concesionaria para determinar la idoneidad de la ubicación de la planta y se ha recordado que la zona limítrofe entre Orihuela, Jacarilla, Bigastro y Benejúzar es una de las opciones, pero que también existen otras encima de la mesa y que no hay tomada aún decisión alguna al respecto», ha apuntado.

Los representantes de la Conselleria de Medio Ambiente han remarcado que se seleccionará «la mejor opción técnica posible» y que se implantarán medidas correctoras y compensatorias en la zona. «Es una realidad que la comarca debe contar con una instalación de estas características y en ese sentido desde la Generalitat buscamos el mayor consenso con todas las partes implicadas. En cualquier caso, aún es prematuro para decidir donde se instalará la misma», han sentenciado.

