Acord per Guanyar critica la gestión del Gobierno local tras confirmarse que el Ayuntamiento asumirá el coste íntegro de la obra.

La oposición denuncia que Crevillent pierde 240.000 euros en fondos europeos por retrasos del gobierno municipal

Acord per Guanyar critica la gestión de PP y Vox tras asumir íntegramente la obra de los vestuarios municipales

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Crevillente

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:40

El Grupo Municipal Acord per Guanyar ha denunciado la «incapacidad absoluta para gobernar» del equipo de gobierno de Crevillent, formado por Partido Popular y Vox, tras confirmarse la pérdida de 242.154,84 euros de financiación europea destinados a la remodelación de los vestuarios de la Ciudad del Fútbol «Juanfran Torres» de Crevillent. El incumplimiento de los plazos establecidos obliga ahora, según exponen desde las filas de Acord per Guanayar, al Ayuntamiento a asumir el coste total de la obra, que asciende a 408.211,65 euros.

La ayuda formaba parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y constituía la primera ocasión en la que Crevillent accedía a fondos europeos para una infraestructura deportiva. Según Acord per Guanyar, este hecho «evidencia la mala gestión» del actual Gobierno local.

El concejal de la formación en la comisión de Deportes, Marcelino Giménez, ha explicado que llevaba semanas alertando del riesgo de perder la subvención como consecuencia de los «evidentes retrasos» detectados en la ejecución del proyecto. «La única respuesta de los concejales del Gobierno fue decirnos que éramos unos alarmistas y que todo iba bien», ha señalado.

Confirmado que el coste recaerá íntegramente sobre el presupuesto municipal, Giménez ha instado a la alcaldesa, Lourdes Aznar, a «asumir responsabilidades» y explicar a la ciudadanía «los motivos reales de esta situación». «No se trata de una redistribución financiera como intentó vendernos el concejal de Deportes», ha afirmado.

«La alcaldesa ha hecho hasta dos notas de prensa en menos de un mes presumiendo de la financiación europea y ahora intentan engañar a la ciudadanía para tapar su nefasta gestión. Una mala gestión que costará a los vecinos de Crevillent más de 200.000 euros de sus bolsillos», agrega.

Desde Acord per Guanyar recuerdan que no se trata de renunciar voluntariamente a una subvención, sino de una pérdida por incumplimiento, una circunstancia «sin precedentes» en el municipio. «Esta situación sí supone una pérdida real de dinero público, ya que será el propio Ayuntamiento quien deberá asumir íntegramente el coste derivado de esta negligencia», ha concluido Giménez.

