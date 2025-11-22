Extinguido un virulento incendio en una nave de pinturas de Crevillent Las llamas se propagaron a otras tres naves colindantes

Los bomberos han extinguido este sábado a las 18.30 horas un incendio en una nave de pinturas de Crevillent. El aparatoso fuego ha alcanzado tres naves colindantes ubicadas en este polígono, según detallan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB).

El fuego se ha originado sobre las ocho horas de esta mañana en una nave de pinturas del polígono industrial Faima, en Crevillent. Han sido los vecinos quienes han alertado a los bomberos de la presencia de humo negro y un fuerte olor a plástico.

El fuego se ha inciado en esta nave pero ha afectado a otras tres contiguas, dos en el exterior y una en su interior. En el incendio han llegado a intervenir hasta 4 parques de bomberos: Crevillente, Elche, San Vicente y Almoradí.

El CPB ha empleado en las labores de extinción un suboficial, una unidad mando y jefatura, dos bombas rurales pesadas, una bomba nodriza pesada y una bomba urbana ligera, así como una unidad de personal y carga, con su correspondiente personal.