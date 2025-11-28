Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Marián Cano durante su visita a la fábrica de Chocolates Valor y a la IGP de Turrones de Jijona. GVA

Industria prepara una normativa pionera para proteger productos artesanales como el mármol de Alicante o las alfombras de Crevillent

La EUIPO pone en marcha este 1 de diciembre el reglamento que permitirá crear IGP de productos industriales

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:46

La Generalitat se encuentra ultimando un decreto pionero que implementará el Reglamento Europeo para la protección de Indicaciones Geográficas artesanales e industriales. De esta manera, la normativa, que se aprobará a lo largo de diciembre, convertirá a la Comunitat Valenciana en la primera de España en desarrollar la regulación europea que entrará en vigor el 1 de diciembre.

En concreto, este lunes, 1 de diciembre, se pone en marcha el Reglamento Europeo con la apertura oficial del registro que gestionará la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Dicho reglamento introduce un marco legal unificado y más riguroso para proteger las indicaciones geográficas no agrícolas a nivel europeo, como puede ser el mármol de Alicante, las alfombras de Crevillent o las muñecas de Onil.

Se trata de una herramienta contra la falsificación y el fraude, además de garantizar al consumidor la autenticidad del producto, su calidad y su vinculación con el territorio de origen y las técnicas tradicionales. En este sentido, el decreto del Consell desarrollará la aplicación de la norma en la Comunitat Valenciana, dando más garantías a las denominaciones de origen protegidas con las que cuenta el territorio.

La consellera de Industria, Marián Cano, ha explicado que esta regulación upone «un nuevo derecho de propiedad intelectual que, siguiendo el ejemplo de productos insignia de nuestra autonomía, como Jijona y Turrón de Alicante, permitirá a productos artesanales e industriales de calidad vinculados a un origen geográfico específico obtener reconocimiento y protección en todos los países de la Unión Europea».

Así lo ha explicado durante su visita a la fábrica de Chocolates Valor, en Villajoyosa, a las instalaciones de Turrones El Lobo y a las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante.

«La Comunitat Valenciana cuenta con un patrimonio industrial y artesano de valor incalculable que, a partir de ahora, podrá verse protegido de manera efectiva. Esto es fundamental para combatir la competencia desleal y asegurar la trazabilidad de nuestros productos. Esta protección es vital para preservar el valor añadido, las técnicas tradicionales y el empleo de nuestros sectores industriales y artesanos vinculados al territorio.», ha añadido la consellera.

Cano también ha asegurado que «la Generalitat, siendo pionera en la implementación de este decreto, demuestra su compromiso con la excelencia y la defensa de la identidad productiva de nuestra tierra, ofreciendo a nuestras agrupaciones de productores una herramienta poderosa para su desarrollo y proyección internacional.»

