Novelda se prepara para revivir el siglo XX con la IX edición modernista Del 24 al 26 de octubre, la ciudad ofrecerá recreaciones históricas, desfiles, talleres y un ambiente inspirado en el modernismo

Ismael Martinez Elche Viernes, 17 de octubre 2025, 14:46 Comenta Compartir

Novelda volverá a transformarse en un referente del modernismo con la celebración de la IX edición de Novelda Modernista, que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre. La ciudad se sumergirá en los primeros años del siglo XX con un extenso programa de actividades que incluye recreaciones históricas, visitas guiadas, conferencias, exposiciones, talleres infantiles, desfiles y mercados ambientados.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha presentado el cartel oficial del evento, una composición con estética modernista creada por el equipo de diseño de Eurográfic, que cuenta con la fotografía central de una mujer vestida de época realizada por Paco Martínez, presidente de la Asociación Fotográfica de Novelda.

Martínez ha destacado que esta cita «se ha consolidado como una de las más importantes del calendario cultural y turístico de la provincia», y ha agradecido «la implicación de la sociedad noveldense, sus empresas y entidades, que cada año se vuelcan con un evento que sitúa a Novelda en el mapa de los atractivos turísticos».

Durante los tres días del encuentro, el casco antiguo y los edificios emblemáticos del municipio (como el Santuario de Santa María Magdalena y la Casa Museo Modernista) serán escenario de representaciones y actividades. Este año, la Casa Gómez Tortosa permanecerá cerrada al público debido a las obras de reconversión en museo del modernismo.

El programa arrancará el viernes por la noche con una cena de gala en el Casino de Novelda, que combinará danza y música. El sábado se celebrará el pregón de inauguración desde los balcones del Ayuntamiento, seguido de la apertura del mercado artesano y una recreación de una subasta de agua de riego al estilo de los años 1900. Entre las representaciones destacarán un hospital de menesterosos, un cafetín con intento de atentado, el tradicional Día de la Mona y un funeral de época.

El sábado por la tarde, el protagonismo recaerá en el desfile de ambientación modernista, con la participación de la Asociación Cultural Modernistas de Novelda, junto a las agrupaciones Cartagena de Levante y Carcaixent, además del baile de máscaras en la Casa Museo. El fin de semana se completará con visitas guiadas al Santuario de Santa María Magdalena, el Castillo de la Mola, la fábrica Verdú Saffron-Spain y la Casa Museo Modernista.