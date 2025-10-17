Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Novelda, Fran Martínez, junto al cartel oficial de la IX edición de Novelda Modernista. A.N.

Novelda se prepara para revivir el siglo XX con la IX edición modernista

Del 24 al 26 de octubre, la ciudad ofrecerá recreaciones históricas, desfiles, talleres y un ambiente inspirado en el modernismo

Ismael Martinez

Elche

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:46

Comenta

Novelda volverá a transformarse en un referente del modernismo con la celebración de la IX edición de Novelda Modernista, que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre. La ciudad se sumergirá en los primeros años del siglo XX con un extenso programa de actividades que incluye recreaciones históricas, visitas guiadas, conferencias, exposiciones, talleres infantiles, desfiles y mercados ambientados.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha presentado el cartel oficial del evento, una composición con estética modernista creada por el equipo de diseño de Eurográfic, que cuenta con la fotografía central de una mujer vestida de época realizada por Paco Martínez, presidente de la Asociación Fotográfica de Novelda.

Martínez ha destacado que esta cita «se ha consolidado como una de las más importantes del calendario cultural y turístico de la provincia», y ha agradecido «la implicación de la sociedad noveldense, sus empresas y entidades, que cada año se vuelcan con un evento que sitúa a Novelda en el mapa de los atractivos turísticos».

Durante los tres días del encuentro, el casco antiguo y los edificios emblemáticos del municipio (como el Santuario de Santa María Magdalena y la Casa Museo Modernista) serán escenario de representaciones y actividades. Este año, la Casa Gómez Tortosa permanecerá cerrada al público debido a las obras de reconversión en museo del modernismo.

El programa arrancará el viernes por la noche con una cena de gala en el Casino de Novelda, que combinará danza y música. El sábado se celebrará el pregón de inauguración desde los balcones del Ayuntamiento, seguido de la apertura del mercado artesano y una recreación de una subasta de agua de riego al estilo de los años 1900. Entre las representaciones destacarán un hospital de menesterosos, un cafetín con intento de atentado, el tradicional Día de la Mona y un funeral de época.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El sábado por la tarde, el protagonismo recaerá en el desfile de ambientación modernista, con la participación de la Asociación Cultural Modernistas de Novelda, junto a las agrupaciones Cartagena de Levante y Carcaixent, además del baile de máscaras en la Casa Museo. El fin de semana se completará con visitas guiadas al Santuario de Santa María Magdalena, el Castillo de la Mola, la fábrica Verdú Saffron-Spain y la Casa Museo Modernista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest
  2. 2 Prisión provisional para tres de los detenidos por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos
  5. 5 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  6. 6 Alicante convierte los muros de hormigón de Las Cigarreras en jardines verdes
  7. 7 Homenaje a la historia viva de la medicina en Alicante
  8. 8 Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur
  9. 9 Tres accidentes con 11 coches implicados obligan al cierre parcial del túnel de Sant Joan en la A-70 de Alicante
  10. 10 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Novelda se prepara para revivir el siglo XX con la IX edición modernista

Novelda se prepara para revivir el siglo XX con la IX edición modernista