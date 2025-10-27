Mutxamel celebra la Coronación Canónica de la Mare de Déu de Loreto El acto ha coincidido con la conmemoración del título de Villa Real otorgado por Felipe IV en 1628

P.S. Mutxamel Lunes, 27 de octubre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Mutxamel ha vivido la Coronación Canónica de la Mare de Déu de Loreto, su patrona, en un acto multitudinario que ha congregado a más de 1.200 vecinos en el Parque del Canyar de les Portelles. El acto ha contado con la presencia del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla quien ha presidido la misa solemne y ha colocado la corona sobre la imagen de la Virgen, reconociendo así siglos de devoción y tradición.

La jornada ha continuado con el traslado de la imagen de la Mare de Déu de Loreto desde la Parroquia Arciprestal El Salvador hasta el Parque Municipal, acompañada por numerosos fieles y entidades locales. El acto central ha sido la misa solemne de Coronación Canónica, presidida por el obispo Monseñor Munilla, quien ha colocado la corona dorada sobre la imagen de la patrona, símbolo de fe, devoción y reconocimiento eclesiástico a su arraigada veneración en Mutxamel. Durante la Eucaristía ha estado acompañado por el párroco local, D. Miguel Riquelme, el becario D. Antonio González y el párroco de Algemesí, D. Joan Carles Alemán.

Ampliar Coronación Canónica de la Mare de Déu de Loreto en Mutxamel. TA

El alcalde de Mutxamel, ha destacado «la coincidencia simbólica de esta coronación con la fecha en la que, el 26 de octubre de 1628, el rey Felipe IV concedió a Mutxamel el título de Villa Real, hecho que supuso su reconocimiento como municipio con administración propia respecto a Alicante». Ha puntualizado respecto al acto que «Mutxamel escribe una nueva página en su historia, la coronación de nuestra patrona nos une como pueblo y nos recuerda los valores que nos definen; gratitud, fe y compromiso con nuestras raíces».

Celebración a pesar de la lluvia

La celebración ha contado con la participación del Cor de Cambra Óscar Esplá, la Sociedad Musical L'Aliança y representantes de distintas entidades municipales que junto a todo el pueblo de Mutxamel han presenciado este acto cargado de emoción y fe. Tras la ceremonia, a pesar de la adversa climatología marcada por la lluvia, la Mare de Déu de Loreto ha sido trasladada de nuevo a la Iglesia.

Los actos han continuado durante la tarde con el cierre del novenario y una solemne procesión que ha recorrido las calles del centro del municipio y ha vuelto a proclamar y ensalzar la fe de multitud de público que ha arropado a su patrona a lo largo del recorrido. Además, el acto ha contado con la participación de distintas asociaciones y entidades locales que también han querido formar parte de este día histórico.