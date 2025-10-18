Cuenta atrás para el histórico regreso de la Santa Faz a Mutxamel La última llegada, hace 36 años, coincidió con los actos programados por el 500 aniversario del Milagro de la Lágrima

Pau Sellés Alicante Sábado, 18 de octubre 2025, 15:08 Comenta Compartir

36 años después, el sagrado lienzo de la Santa Faz visita Mutxamel. Será domingo, coincidiendo con los actos previstos por la coronación canónica de la Virgen de Loreto, patrona de la localidad, que se celebrará el domingo 26 de octubre. La Reliquia será trasladada en un vehículo protegido y escoltada por policías locales de Alicante y Mutxamel.

La Santa Faz, acompañada por la Virgen de Loreto en procesión y por la Sociedad Musical L'Aliança, se dirigirá a la parroquia de El Salvador, donde se celebrará una Eucaristía. Al concluir, la Reliquia regresará en comitiva al monasterio, donde permanecerá hasta el jueves 16 de abril de 2026, día de Santa Faz.

Las concejalas Cristina Cutanda —quien actuará como síndica— y Nayma Beldjilali representarán al Ayuntamiento, encargándose de abrir y cerrar la hornacina del camarín del monasterio donde se conserva la Reliquia. Por parte del Cabildo estará presente el capellán Miguel Ángel Cremades. También se espera la asistencia del alcalde de Mutxamel, Rafael García, y del Caballero Custodio, Salvador de Lacy.

Bien custodiada

El lienzo estará bajo la vigilancia del deán del Cabildo, Ramón Egío; del capellán del monasterio y del Caballero Custodio. En la rotonda de la avenida Carlos Soler, la Corporación Municipal de Mutxamel, encabezada por la primera teniente de alcalde, María Loreto Riera, recibirá la Reliquia junto a la presidenta de la cofradía de la Mare de Déu, María Loreto Alberola, y la imagen de Nuestra Señora de Loreto.

Cabe recordar que la última visita de la Santa Faz a Mutxamel tuvo lugar el 29 de marzo de 1989, coincidiendo con el 500 aniversario del Milagro de la Lágrima. En el siglo XIX, fue la Virgen de Loreto quien viajó hasta Alicante para participar en la procesión organizada en honor a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad.

La Coronación Canónica de la Virgen de Loreto se celebrará el domingo 26 de octubre, a las 11:30 horas, en el parque municipal 'El Canyar de les Portelles'. Antes del acto principal están programadas una diana y una misa solemne, seguidas de una mascletà. Tras la celebración, la Virgen regresará a la parroquia de El Salvador.