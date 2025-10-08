Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Momento de la primera edición del proyecto Escuela de Acogida. A.C.

Un municipio de Alicante se suma al proyecto Escuela de Acogida para migrantes

El principal objetivo es facilitar su integración en la sociedad alicantina

H.M.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:00

Comenta

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha la primera edición del proyecto Escuela de Acogida, un programa formativo y voluntario dirigido a inmigrantes con el objetivo de facilitar su integración en la sociedad alicantina. Se trata de una iniciativa pionera en el municipio que refuerza el compromiso institucional con la «inclusión y la cohesión social», según ha informado el Consistorio calpino.

El curso se desarrollará hasta el próximo 12 de diciembre en el Punt Jove y cuenta con la participación de 38 alumnos y alumnas de distintas nacionalidades, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, han añadido.

A lo largo de la formación, los participantes recibirán contenidos esenciales sobre temas como extranjería, vivienda, educación, sanidad y empleo, así como nociones básicas sobre legislación y derechos. El programa incluye también enseñanza de las lenguas castellana y valenciana, así como contenidos de geografía e historia de la Unión Europea, España y la Comunitat Valenciana.

Además, se abordarán los fundamentos de la estructura democrática y los valores que rigen la convivencia, como la igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos y la tolerancia.

La Escuela de Acogida constituye una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más cohesionada, informada y participativa, ofreciendo a los migrantes los recursos necesarios para integrarse activamente en la vida social y comunitaria del municipio, señalan desde el Ayuntamiento de Calp.

