El Mercado Municipal de Villena da la bienvenida a la Navidad: actividades y horarios Este año se sorteará una cesta valorada en 1.000 euros

M.H. Villena Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:25

El Mercado Municipal de Villena ya tiene todo preparado para la realización de las actividades de Navidad y las acciones promocionales de la oferta comercial que reúnen sus instalaciones, según ha comentado este jueves la edil responsable, Paula García.

En estos últimos días, el espacio del mercado ya cuenta con los adornos navideños y se ha instalado el Belén, gracias a la participación de la Asociación de Belenistas de Villena. La propuesta se completa con actividades para todos los públicos y el sorteo de una cesta navideña valorada en 1.000 euros para los clientes de los diferentes puestos.

Este año el Belén del Mercado Municipal se ha ampliado y se puede observar desde dos lados diferentes, puesto que ocupa una de las esquinas que lo hace más accesible. La Asociación de Belenistas de Villena ha sido el artífice de su diseño y montaje que ha incluido nuevas piezas y figuras.

En estos días se ha organizado diferentes actividades, que tendrán lugar en el Obrador del Mercado Municipal. Este viernes, 5 de diciembre, y el próximo viernes día 19 se ha programado sendos talleres de gastronomía para el público infantil, de las 17.30 a 19.00 horas. El 13 de diciembre, en horario de mañana, el puesto del Mercado La Yayica desarrollará el taller gratuito de repostería navideña, que ofrecerá las claves para elaborar turrón artesanal.

Este mismo espacio será el escenario para la edición del taller de Gastrociencia, previsto para el 12 de diciembre, destinado al público adulto, que se centrará en un ingrediente muy tradicional de estas fiestas: la uva de mesa.

Para animar la actividad en el Mercado se ha contado con la participación de Cope Villena MQR, los días 20 y 27 de diciembre en horario de 11.00 a 12.00 horas, con el programa en directo «Tus compras en el Mercado Municipal» y de 12.00 a 14.00 horas se amenizará el espacio con la actuación de Pepe Dj. El día 24, tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad que la Sociedad Ruperto Chapí ofrece en las instalaciones del Mercado Municipal.

La Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal ha organizado este año un sorteo entre los clientes de los diferentes puestos navideños. El premio es una gran cesta valorada en 1.000 euros y otros tres premios más consistentes en cestas de frutas por valor de 50 euros.

