La localidad alicantina que reina en Navidad

Si hay un municipio en España que es sinónimo de Navidad es Xixona. La cuna del turrón ha cerrado su Feria de Navidad 2025 batiendo todos sus registros con más de 150.000 visitantes y un despliegue de expositores sin precedentes, confirmando el crecimiento de un evento que trasciende la compra de turrón para convertirse en un gran escaparate cultural, gastronómico y turístico de la localidad alicantina.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha subrayado que «estos resultados son el fruto de muchos años de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, el tejido empresarial, las asociaciones y los vecinos que se vuelcan cada año con su feria». En este sentido, ha destacado que «no solo vendemos turrón, vendemos identidad, hospitalidad y una manera muy nuestra de vivir la Navidad».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX), Alfonso Gutiérrez, ha señalado que «esta ha sido la edición más ambiciosa y completa que hemos vivido, tanto por la participación empresarial como por la respuesta del público». Gutiérrez ha puesto en valor «el esfuerzo del empresariado local por ofrecer una propuesta cada vez más atractiva, cuidada y profesional, siempre desde nuestras raíces».

Desde el punto de vista del público, más del 85 % de los visitantes ha llegado a Xixona procedente de diferentes ciudades y municipios de la geografía española, mientras que cerca del 15 % restante ha venido de otros países, lo que refuerza el posicionamiento internacional de la feria como escaparate no solo de la localidad, sino también de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunitat Valenciana.

Del 4 al 8 de diciembre, la Feria de Navidad de Xixona ha ofrecido una experiencia completa, concebida no solo como un espacio para la compra de turrones, dulces y productos navideños, sino como un gran evento para disfrutar en familia o con amigos.

A la oferta comercial, con 121 casetas dedicadas al turrón, los dulces artesanos, los productos gourmet y la artesanía, se ha sumado una programación cultural, lúdica y gastronómica pensada para todos los públicos, con espectáculos, animación, degustaciones y propuestas que han permitido disfrutar de Xixona, de su gastronomía y del talento artístico, cultural y patrimonial del municipio.

La alcaldesa ha destacado, además, que todas las personas, empresas y asociaciones que participan en la feria son de Xixona o mantienen un vínculo muy sólido con la localidad. «Ese sello jijonenco, que va mucho más allá del turrón, es lo que hace que esta Feria sea única, auténtica y diferente. Aquí todo tiene nombre propio, desde los productos hasta las personas que los hacen posibles», ha concluido.

La edición de 2025 de la Feria de Navidad de Jijona ha tenido un amplio respaldo institucional y una gran proyección mediática. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asistió por segundo año consecutivo a la inauguración, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó la feria durante el pasado domingo para conocer de primera mano este evento imprescindible del puente de diciembre, que calificó como «un auténtico espectáculo».

Asimismo, el evento ha contado este año con el actor y presentador Arturo Valls como embajador, además de la participación de la chef y embajadora de la Dieta Mediterránea, María José San Román.

Isabel López ha insistido en que la Feria de Navidad se ha acabado pero Xixona sigue abierta para seguir comprando turrones y dulces y disfrutar de la Navidad con la programación cultural, la oferta gastronómica local y propuestas turísticas para toda la familia.

