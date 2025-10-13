Las Jornadas del Arroz de Benidorm baten récord en su 14ª edición Un total de 24 establecimientos toman parte de una cita que tendrá lugar del 17 al 26 de octubre

El calendario del 'Benidorm Gastronómico' 2025 llega a su fin y vuelve a convertir a la ciudad de los rascacielos en la capital del arroz y la tradición mediterránea. Desde este viernes 17 y hasta el domingo 26 de octubre, la ciudad celebra las 'XIV Jornadas de los Arroces de la Tierra', una de las citas gastronómicas más queridas por residentes y visitantes, que este año batirá récord de participación con 24 establecimientos inscritos.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha presentado esta nueva edición en el Centre Municipal del Torrejó, acompañado por el presidente de la Cooperativa de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Cobreca), Pablo González; el padrino del Benidorm Gastronómico 2025, Licinio García; hosteleros locales y miembros de la Corporación municipal.

Durante diez intensos días, los restaurantes participantes ofrecerán menús con el arroz como plato protagonista, con precios que parten desde 25 euros e incluyen entrante, plato principal, postre y bebida. La propuesta gastronómica combina productos de mar, montaña y huerta, reivindicando los sabores más auténticos de la Marina Baixa.

Pablo González, en representación de Abreca-Cobreca, ha destacado la enorme ilusión con la que el sector espera cada año este evento. «Hablar de arroces en Benidorm es hablar de nuestras raíces, de nuestras familias, de domingos alrededor de una paella y de esos sabores que nos unen», afirmaba.

El presidente de la asociación recordó que el pasado año ya fue «espectacular», con 23 participantes, y que en esta ocasión se supera la cifra con 24 restaurantes que «llenarán Benidorm de aromas a caldo, a mar y a montaña». Además, ha querido subrayar la coincidencia con el 40º aniversario de Abreca, «cuatro décadas defendiendo la gastronomía local y demostrando que, cuando trabajamos juntos, Benidorm brilla todavía más».

Benidorm, capital turística y gastronómica

El padrino del Benidorm Gastronómico 2025, Licinio García, puso en valor la importancia del arroz dentro de la cocina local: «Es un plato fundamental en Benidorm, porque contamos con un mar que nos ofrece el mejor pescado para hacer buenos fondos y caldos».

Por su parte, el alcalde Toni Pérez ensalzó la fortaleza de la oferta gastronómica local, «uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad», y reconoció la labor de Abreca durante sus cuatro décadas de historia. Pérez recordó que estas jornadas se diseñaron inicialmente «para dinamizar una época del año en la que la actividad turística bajaba», aunque hoy, afirmó, «Benidorm apenas tiene temporada baja, porque la restauración y el ocio funcionan mejor que nunca».

El primer edil celebró además los excelentes datos económicos y de empleo que ha registrado la ciudad en 2025, destacando que «Benidorm ha batido récord de personas afiliadas a la Seguridad Social en julio y agosto, con más de 36.600 trabajadores dados de alta», lo que la sitúa «como la ciudad de más de 40.000 habitantes con la tasa de paro más baja de la provincia, de la Comunitat Valenciana y una de las más bajas de España».

Próxima cita: los 'Menjars del Nostre Poble'

Antes de finalizar la presentación, el alcalde avanzó una nueva propuesta gastronómica fuera del calendario oficial del 'Benidorm Gastronómico' 2025: las jornadas 'Menjars del Nostre Poble', que se celebrarán a finales de noviembre para conmemorar el '700 Aniversari' de la fundación de Benidorm.

La iniciativa, impulsada por Abreca-Cobreca, la concejalía de Turismo y la Comissió 700 Aniversari, busca «dar a conocer la gastronomía más típica de nuestro pueblo», explicó Pérez. El plazo de inscripción para los establecimientos interesados ya está abierto, y la presentación oficial se realizará en las próximas semanas.