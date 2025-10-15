Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Las comparsas de El Campello llenaron de humor, color y música la tradicional retreta de las fiestas de Moros y Cristianos. A.C.

Ingenio, humor y disfraces en la tradicional retreta de las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello

El desfile, celebrado este 14 de octubre, volvió a llenar las calles de color, música y creatividad antes del cierre de las fiestas patronales

Ismael Martinez

El Campello

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:11

Comenta

El martes 14 de octubre, El Campello celebró una de las citas más esperadas de sus fiestas de Moros y Cristianos: la tradicional retreta, un desfile cargado de humor, imaginación y espíritu festero.

Durante la tarde-noche, las comparsas recorrieron las calles del municipio mostrando su originalidad y sentido del humor a través de disfraces, coreografías y temáticas que arrancaron aplausos y sonrisas entre el público. El itinerario comenzó en la calle Lleons, siguió por San Juan Bosco, avenida de la Generalitat y Plaza del Ayuntamiento, y concluyó en la calle Alcalde Oncina Giner.

El desfile, coordinado por la Junta Festera, combinó comparsas con bandas de música y otras con música enlatada, dando lugar a un espectáculo variado y divertido. Entre los grupos participantes destacaron las propuestas de Cavallers de Montesa (barbacoa), Tercio de Flandes (ruta del bakalao), Cristians del Campello (la vieja del visillo), Pollosos (videojuegos), Veterans (supervivientes), Els Pacos (McDonald's) o Non Bebec (Imserso Benidorm), entre otros.

La jornada sirvió como antesala del espectáculo pirotécnico previsto para la noche del miércoles 15 de octubre, que pondrá el broche final a cinco intensos días de celebraciones patronales en honor a los Moros y Cristianos de El Campello.

