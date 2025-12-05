Grandes maestros de la pintura se reúnen en San Vicente del Raspeig con la exposición 'El Prado en las Calles' La Plaza de la Comunidad Valenciana alberga hasta el próximo 7 de enero esta exposición itinerante

La exposición se puede visitar en la Plaza de la Comunidad Valenciana de San Vicente del Raspeig.

La Plaza de la Comunidad Valenciana de San Vicente del Raspeig acoge hasta el próximo 7 de enero la exposición itinerante de 'El Prado en las Calles' en la que los visitantes podrán disfrutar de un paseo lúdico a través de las grandes obras de arte del museo nacional.

La muestra promovida gracias a la Fundación Iberdrola España recoge 50 reproducciones fotográficas de gran tamaño que recrean la obra original de la mano de grandes maestros de la talla de Goya, Velázquez, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio o Sorolla.

Para mayor conocimiento sobre la historia de la pinacoteca, cada uno de los paneles informativos bilingües que sostienen estas réplicas están acompañados de unos códigos QR que aportan más datos sobre las diversas colecciones del Museo del Prado.

Intervención del alcalde Pachi Pascual en la inauguración de la exposición.

El acto ha sido inaugurado por Pachi Pascual, alcalde del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig; Ana Moreno, coordinadora general de Educación del Museo del Prado; Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España y el delegado Institucional de la compañía en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina.

Tras descubrir las cortinas que cubren el primer panel de la exposición, todos los asistentes recorrieron la exposición para disfrutar de las escuelas más importantes del arte occidental como la flamenca, la italiana, la francesa, alemana y holandesa, además de la española.

Desde que inició en 2019 su andadura en España, 'El Prado en las Calles' ha acumulado gran afluencia de visitantes en sus distintos emplazamientos como Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunitat Valenciana.