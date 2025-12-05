Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente PLD Space puja por una parcela de 500.000 m2 en Elche por 2,3 millones de euros para construir una gran nave industrial
La exposición se puede visitar en la Plaza de la Comunidad Valenciana de San Vicente del Raspeig. TA

Grandes maestros de la pintura se reúnen en San Vicente del Raspeig con la exposición 'El Prado en las Calles'

La Plaza de la Comunidad Valenciana alberga hasta el próximo 7 de enero esta exposición itinerante

P.S.

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:31

Comenta

La Plaza de la Comunidad Valenciana de San Vicente del Raspeig acoge hasta el próximo 7 de enero la exposición itinerante de 'El Prado en las Calles' en la que los visitantes podrán disfrutar de un paseo lúdico a través de las grandes obras de arte del museo nacional.

La muestra promovida gracias a la Fundación Iberdrola España recoge 50 reproducciones fotográficas de gran tamaño que recrean la obra original de la mano de grandes maestros de la talla de Goya, Velázquez, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio o Sorolla.

Para mayor conocimiento sobre la historia de la pinacoteca, cada uno de los paneles informativos bilingües que sostienen estas réplicas están acompañados de unos códigos QR que aportan más datos sobre las diversas colecciones del Museo del Prado.

Intervención del alcalde Pachi Pascual en la inauguración de la exposición. TA

El acto ha sido inaugurado por Pachi Pascual, alcalde del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig; Ana Moreno, coordinadora general de Educación del Museo del Prado; Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España y el delegado Institucional de la compañía en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina.

Tras descubrir las cortinas que cubren el primer panel de la exposición, todos los asistentes recorrieron la exposición para disfrutar de las escuelas más importantes del arte occidental como la flamenca, la italiana, la francesa, alemana y holandesa, además de la española.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Desde que inició en 2019 su andadura en España, 'El Prado en las Calles' ha acumulado gran afluencia de visitantes en sus distintos emplazamientos como Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de patinaje sostenible, atracciones virtuales y food trucks
  2. 2 Estos son los municipios de Alicante en alerta por viento de más de 70 kilómetros por hora
  3. 3 Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos
  4. 4 Asalta un piso de Alicante quemado tras un incendio mientras la propietaria sigue ingresada en el hospital
  5. 5 Cierran este emblemático templo-santuario de Alicante tras detectar graves grietas en una de sus torres
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 4 de diciembre en Alicante
  7. 7 «Cojonudo»: la respuesta de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo
  8. 8 Miguel de las Cuevas da el salto a los banquillos
  9. 9 Beto lo tiene claro: «Galvañ y diez más»
  10. 10 Desarticulan una trama que introducía migrantes irregulares en España y los explotaba en fincas agrícolas de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Grandes maestros de la pintura se reúnen en San Vicente del Raspeig con la exposición 'El Prado en las Calles'

Grandes maestros de la pintura se reúnen en San Vicente del Raspeig con la exposición &#039;El Prado en las Calles&#039;